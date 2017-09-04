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  • 04.09, 16:44
    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники. автомобили, больницы, Екатеринбург, кино, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники

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    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники

      Полицейские задержали водителя УАЗа, который протаранил кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, а затем устроил пожар. В кузове машины находилось несколько газовых баллонов и бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате здание кинотеатра получило серьезные повреждения.

      Вероятного преступника допросили в больнице, куда тот обратился за помощью после ЧП. У него несколько серьезных ожогов. Пациент в сознании, но на вопросы отвечает невнятно. Он то ли напуган, то ли сам еще плохо осознает, что натворил. Врачи между тем предполагают, что, возможно, он симулирует состояние аффекта.

      Впрочем, как говорят сотрудники СК, у Мурашова нет другого выхода, кроме как признать вину. Ведь совершенное им преступление попало в объектив камеры наблюдения. И на кадрах отчетливо видно, как шофер набирает скорость, въезжает на крыльцо кинотеатра и врезается в стеклянные двери, после чего выходит из салона и бросает в автомобиль несколько спичек. Взрывной волной мужчину отбросило на несколько метров. После этого он убежал.

      Мужчина направился в больницу. Он настойчиво просил поместить его в отдельную палату и не сообщать о нем в полицию.

      Разумеется, главный вопрос: зачем Мурашов устроил поджог? В том, что преступление было спланировано, сыщики не сомневаются. Ведь ночью мужчина специально убрал ограждения, чтобы свободно подъехать к зданию и протаранить вход. Видимо, надеялся попасть в холл, но конструкция оказалась прочной. Кроме того, он превратил свой УАЗ во взрывное устройство на колесах.

      На кадрах с места происшествия видно, что в салоне авто остались обгоревшие бочки и канистры. Вероятно, все они были заполнены бензином. К счастью, когда произошло ЧП, в кинотеатре были лишь охранники. Никто, кроме самого злоумышленника, не пострадал, а спасателям удалось оперативно потушить пламя.

      Судя по фотографиям Мурашова в соцсетях, он примерный семьянин, поклонник уральского футбольного клуба, любитель мотоциклов и путешествий по России. Однако о поездке в Екатеринбург он решил никому не сообщать. Бросил все и уехал из родного Ирбита. Родственники написали заявление в полицию. На связь с ними мужчина так и не вышел. О том, что Мурашов жив, его близкие узнали сегодня после того, что тот учинил. Но они и предположить не могут, что толкнуло его на преступление.

      Сотрудникам СК уже удалось выяснить, что УАЗ Мурашов купил несколько месяцев назад у своего знакомого. Сказал ему, что автомобиль якобы нужен для работы, хотя официально не трудоустроен. По некоторой информации, когда-то он состоял на учете в психиатрической клинике. Отдавал ли злоумышленник сегодня отчет своим действиям, в самое ближайшее время должны выяснить эксперты.

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