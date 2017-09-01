В Совфеде предложили отправить полицейских на сеансы «Матильды»

Сенатор Франц Клинцевич осудил провокации против фильма Алексея Учителя «Матильда».
Член Совета Федерации подчеркнул, что противникам ленты следует устраивать митинги и акции, а не угрожать создателям, прокатчикам и зрителям. По словам Клинцевича, подобные действия должны жестко караться.
Также сенатор заявил, что противники «Матильды» вряд ли выполнят свои угрозы и начнут поджигать кинотеатры, однако провокации могут быть. В связи с этим Клинцевич предложил отправить в кинотеатры полицейских. По мнению сенатора, присутствие сотрудников в форме «может стать дополнительным сдерживающим фактором для желающих устроить провокацию».
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне: «Если приняли решение демонстрировать „Матильду“, нужно чтобы во время сеансов поблизости присутствовал сотрудник правоохранительных органов, и это было бы заметно. Такое решение станет сдерживающим фактором для особенно агрессивно настроенных граждан».
При этом Клинцевич отметил, что не будет давать оценку «Матильде» до того, как посмотрит фильм, передает НСН.
Напомним, неизвестные в ночь на 31 августа в Петербурге кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад здания был поврежден. К счастью, серьезного пожара удалось избежать. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».
После нападения Алексей Учитель обратился к руководству ФСБ и МВД с просьбой защитить не только его, но и зрителей и кинотеатры, в которых будут показывать «Матильду». При этом режиссер в интервью НТВ объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Надо сказать, что ранее создателям «Матильды» и прокатчикам поступали угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь». Они заявляли, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм. В связи с угрозами Учитель обратился в прокуратуру.
Также сенатор заявил, что противники «Матильды» вряд ли выполнят свои угрозы и начнут поджигать кинотеатры, однако провокации могут быть. В связи с этим Клинцевич предложил отправить в кинотеатры полицейских. По мнению сенатора, присутствие сотрудников в форме «может стать дополнительным сдерживающим фактором для желающих устроить провокацию».
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне: «Если приняли решение демонстрировать „Матильду“, нужно чтобы во время сеансов поблизости присутствовал сотрудник правоохранительных органов, и это было бы заметно. Такое решение станет сдерживающим фактором для особенно агрессивно настроенных граждан».
При этом Клинцевич отметил, что не будет давать оценку «Матильде» до того, как посмотрит фильм, передает НСН.
Напомним, неизвестные в ночь на 31 августа в Петербурге кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад здания был поврежден. К счастью, серьезного пожара удалось избежать. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».
После нападения Алексей Учитель обратился к руководству ФСБ и МВД с просьбой защитить не только его, но и зрителей и кинотеатры, в которых будут показывать «Матильду». При этом режиссер в интервью НТВ объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Надо сказать, что ранее создателям «Матильды» и прокатчикам поступали угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь». Они заявляли, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм. В связи с угрозами Учитель обратился в прокуратуру.
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