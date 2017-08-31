Режиссер Учитель попросил МВД и ФСБ защитить зрителей «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель признался, что испытывает страх и тревогу после поджога в Петербурге здания, где находится его студия.
В своем обращении режиссер отметил, что неизвестные пытались «сжечь его родной дом», и выразил сожаление в связи с тем, что еще не вышедшее на экраны «кино про любовь вызвало столько ненависти».
При этом Учитель подчеркнул, что переживает за безопасность зрителей «Матильды». В связи с этим режиссер решил обратиться к руководителям ФСБ и МВД, передает ТАСС.
Алексей Учитель, режиссер: «Сегодня ночью подожгли киностудию „Лендок“, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм».
Напомним, сегодня ночью неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором находится студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. Небольшое возгорание удалось быстро потушить. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.
Надо сказать, что ранее Алексей Учитель уже обращался в правоохранительные органы в связи с угрозами. Дело в том, что активисты организаций «Христианское государство» и «Царский крест» принялись заявлять, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм «Матильда», рассказывающий о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Сам же Учитель в интервью НТВ объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины. Учитель подчеркнул, что решил снять фильм о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга.
При этом Учитель подчеркнул, что переживает за безопасность зрителей «Матильды». В связи с этим режиссер решил обратиться к руководителям ФСБ и МВД, передает ТАСС.
Алексей Учитель, режиссер: «Сегодня ночью подожгли киностудию „Лендок“, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм».
Напомним, сегодня ночью неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором находится студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. Небольшое возгорание удалось быстро потушить. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.
Надо сказать, что ранее Алексей Учитель уже обращался в правоохранительные органы в связи с угрозами. Дело в том, что активисты организаций «Христианское государство» и «Царский крест» принялись заявлять, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм «Матильда», рассказывающий о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Сам же Учитель в интервью НТВ объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины. Учитель подчеркнул, что решил снять фильм о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга.
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