Адвокат режиссера «Матильды» сообщил о поджоге автомобилей возле своего офиса

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявляет, что сегодня рано утром рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины.
После поджога двух автомобилей у офиса Константина Добрынина в Москве неизвестные разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». Адвокат, защищающий режиссера скандального фильма, вызвал полицию, сообщает «Интерфакс».
Обе сгоревшие машины были припаркованы возле адвокатской конторы, но не принадлежали никому из сотрудников. Добрынин отметил, что поджигателями могут быть сторонники ярой противницы картины Учителя Натальи Поклонской.
Константин Добрынин, адвокат: «Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния „Матильде“. В рамках этих действий, правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы».
Фильм «Матильда» о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат 26 октября. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Напомним, ранее в Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Ранее с угрозами сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду», выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь». В Кремле призвали правоохранительные органы жестко пресекать подобные акты вандализма и хулиганства.
Обе сгоревшие машины были припаркованы возле адвокатской конторы, но не принадлежали никому из сотрудников. Добрынин отметил, что поджигателями могут быть сторонники ярой противницы картины Учителя Натальи Поклонской.
Константин Добрынин, адвокат: «Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния „Матильде“. В рамках этих действий, правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы».
Фильм «Матильда» о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат 26 октября. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Напомним, ранее в Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Ранее с угрозами сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду», выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь». В Кремле призвали правоохранительные органы жестко пресекать подобные акты вандализма и хулиганства.
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