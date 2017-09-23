Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Лидер «Христианского государства» арестован до ноября

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    • Фото: мвд.рф
    Лидер «Христианского государства» арестован до ноября

    Лидер «Христианского государства» арестован до ноября

    Лидер «Христианского государства» арестован до ноября
  • Фото: мвд.рф

    • Таганский суд Москвы арестовал лидера «Христианского государства» Александра Калинина.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Информацию о задержании Калинина подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Ирина Волк: «На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)».

    смотретьРадикал из «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»
    Радикал из «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»
    Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту принуждения кинотеатров к отказу от демонстрации художественного фильма «Матильда». По данным источника ТАСС фигурантом уголовного дела стал задержанный лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. Он проходит по делу как подозреваемый.

    Ранее Калинин был задержан по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. По факту поджога возбуждено уголовное дело.



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