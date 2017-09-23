Против лидера «Христианского государства» возбудили уголовное дело

МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда».
Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».
Фигурантом уголовного дела стал задержанный лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. Он проходит по делу как подозреваемый, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, 20 сентября Калинин был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Все это время с ним велись следственные действия.
В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что в настоящий момент следствие направило на экспертизу записанные Калининым видеоролики. По предварительным данным, в них могут быть выявлены признаки разжигания межнациональной розни.
Агентство также сообщает, что ранее Калинин был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей адвоката режиссера Алексея Учителя. Однако позже Калинина задержали повторно по вновь открывшимся обстоятельствам.
Две машины в Староконюшенном переулке рядом с офисом Константина Добрынина сгорели в ночь на 11 сентября. На фото, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Через некоторое время Добрынин обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию «Христианское государство» по статье «Терроризм». Адвокат обратил внимание на высказывания лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, которые оправдывают применение насилия и уничтожение имущества для достижения цели — запрета художественного фильма «Матильда».
В результате, помимо Калинина, по делу задержали еще троих человек — Александра Баянова, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге, а также брата Калинина — Юрия и Дениса Монталуца. Все трое арестованы до 11 ноября.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».
Фигурантом уголовного дела стал задержанный лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. Он проходит по делу как подозреваемый, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, 20 сентября Калинин был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Все это время с ним велись следственные действия.
В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что в настоящий момент следствие направило на экспертизу записанные Калининым видеоролики. По предварительным данным, в них могут быть выявлены признаки разжигания межнациональной розни.
Агентство также сообщает, что ранее Калинин был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей адвоката режиссера Алексея Учителя. Однако позже Калинина задержали повторно по вновь открывшимся обстоятельствам.
Две машины в Староконюшенном переулке рядом с офисом Константина Добрынина сгорели в ночь на 11 сентября. На фото, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Через некоторое время Добрынин обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию «Христианское государство» по статье «Терроризм». Адвокат обратил внимание на высказывания лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, которые оправдывают применение насилия и уничтожение имущества для достижения цели — запрета художественного фильма «Матильда».
В результате, помимо Калинина, по делу задержали еще троих человек — Александра Баянова, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге, а также брата Калинина — Юрия и Дениса Монталуца. Все трое арестованы до 11 ноября.
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