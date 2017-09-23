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    Против лидера «Христианского государства» возбудили уголовное дело

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    Против лидера «Христианского государства» возбудили уголовное дело

    Против лидера «Христианского государства» возбудили уголовное дело

    Против лидера «Христианского государства» возбудили уголовное дело

    МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда».

    Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

    Фигурантом уголовного дела стал задержанный лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. Он проходит по делу как подозреваемый, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Напомним, 20 сентября Калинин был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Все это время с ним велись следственные действия.

    В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что в настоящий момент следствие направило на экспертизу записанные Калининым видеоролики. По предварительным данным, в них могут быть выявлены признаки разжигания межнациональной розни.

    Агентство также сообщает, что ранее Калинин был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей адвоката режиссера Алексея Учителя. Однако позже Калинина задержали повторно по вновь открывшимся обстоятельствам.

    Две машины в Староконюшенном переулке рядом с офисом Константина Добрынина сгорели в ночь на 11 сентября. На фото, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога возбуждено уголовное дело.

    смотретьЛидер «Христианского государства» задержан по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя
    Лидер «Христианского государства» задержан по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя
    Через некоторое время Добрынин обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию «Христианское государство» по статье «Терроризм». Адвокат обратил внимание на высказывания лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, которые оправдывают применение насилия и уничтожение имущества для достижения цели — запрета художественного фильма «Матильда».

    В результате, помимо Калинина, по делу задержали еще троих человек — Александра Баянова, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге, а также брата Калинина — Юрия и Дениса Монталуца. Все трое арестованы до 11 ноября.

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