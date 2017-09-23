Режиссер Учитель поблагодарил МВД за задержание лидера «Христианского государства»

Режиссер Алексей Учитель выразил надежду на то, что задержание задержанию главы движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, положительно скажется на прокате фильма «Матильда».
Режиссер подчеркнул, что поддерживает действия полиции, и отметил, что ранее активисты «Христианского государства» угрожали сжечь кинотеатры, в которых будут показывать фильм «Матильда».
Алексей Учитель, режиссер: «Я поддерживаю то, что делает МВД, потому что если человек открыто предлагает сжигать кинотеатры и расправляться с людьми, персонально с теми, кто ходит в кино, и со съемочной группой, конечно, он должен отвечать за это по закону. Я полностью это поддерживаю. И надеюсь, что это успокоит и кинотеатры, и сети (кинотеатров)».
Также Учитель отметил, что его новый фильм уже показали во Владивостоке и Новосибирске, и никаких серьезных инцидентов из-за этого зарегистрировано не было, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня в МВД сообщили о задержании Калинина. Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» стал фигурантом дела о принуждении к отказу от демонстрации фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия.
Отметим, что еще 20 сентября Калинин был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина. Калинин был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей, которые сгорели в ночь на 11 сентября. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
Алексей Учитель, режиссер: «Я поддерживаю то, что делает МВД, потому что если человек открыто предлагает сжигать кинотеатры и расправляться с людьми, персонально с теми, кто ходит в кино, и со съемочной группой, конечно, он должен отвечать за это по закону. Я полностью это поддерживаю. И надеюсь, что это успокоит и кинотеатры, и сети (кинотеатров)».
Также Учитель отметил, что его новый фильм уже показали во Владивостоке и Новосибирске, и никаких серьезных инцидентов из-за этого зарегистрировано не было, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня в МВД сообщили о задержании Калинина. Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» стал фигурантом дела о принуждении к отказу от демонстрации фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия.
Отметим, что еще 20 сентября Калинин был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина. Калинин был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей, которые сгорели в ночь на 11 сентября. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
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