Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров отказалась от проката «Матильды»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности.
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката картины Алексея Учителя «Матильда». Такое решение связано с угрозой безопасности зрителей, сообщили агентству RNS в пресс-службе сети.
В пресс-службе подчеркнули, что это решение вынужденное, и оно не связано с политикой или религией.
Роман Линин, глава киносети: «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть, мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей».
Накануне предпремьерный показ «Матильды» во Владивостоке прошел при повышенных мерах безопасности. Кроме того, вчера же неизвестные подожгли две машины у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть», а перед этим злоумышленники пытались поджечь студию самого режиссера.
Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла несколько месяцев назад депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих.
В пресс-службе подчеркнули, что это решение вынужденное, и оно не связано с политикой или религией.
Роман Линин, глава киносети: «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть, мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей».
Накануне предпремьерный показ «Матильды» во Владивостоке прошел при повышенных мерах безопасности. Кроме того, вчера же неизвестные подожгли две машины у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть», а перед этим злоумышленники пытались поджечь студию самого режиссера.
Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла несколько месяцев назад депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих.
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