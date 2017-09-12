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  • 12.09, 15:38

    Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров отказалась от проката «Матильды»

    12 комментариев
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров отказалась от проката «Матильды»

    Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров отказалась от проката «Матильды»

    Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров отказалась от проката «Матильды»
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности.

    Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката картины Алексея Учителя «Матильда». Такое решение связано с угрозой безопасности зрителей, сообщили агентству RNS в пресс-службе сети.

    В пресс-службе подчеркнули, что это решение вынужденное, и оно не связано с политикой или религией.

    Роман Линин, глава киносети: «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть, мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Накануне предпремьерный показ «Матильды» во Владивостоке прошел при повышенных мерах безопасности. Кроме того, вчера же неизвестные подожгли две машины у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть», а перед этим злоумышленники пытались поджечь студию самого режиссера.

    Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла несколько месяцев назад депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих.

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