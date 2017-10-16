Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве «Матильды»

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    Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве «Матильды»

    Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве «Матильды»

    При производстве и прокате фильма «Матильда» нарушений законодательства не допускалось. К такому выводу пришла Генпрокуратура РФ, проверившая картину по запросу депутата Натальи Поклонской.

    Из сообщения Генпрокуратуры: «В ходе рассмотрения Генпрокуратурой РФ обращения депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины, оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено».

    Надзорное ведомство уточнило, что не нашло нарушений при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче прокатного удостоверения.

    В Генпрокуратуре отметили, что содержание фильма было проанализировано экспертами совета при Минкультуры России и Санкт-Петербургского университета.

    Из сообщения Генпрокуратуры: «Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено».

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    Также фильм проверили сотрудники МВД с привлечением психологов и лингвистов. Проверка не выявила в трейлере кинокартины признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих.

    Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Противники фильма дошли до того, что сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть» у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. Сама же Поклонская пыталась добиться запрета фильма через прокуратуру.

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