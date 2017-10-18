Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на «Матильду»

Генпрокуратура изучила 41 жалобу Натальи Поклонской на фильм Алексея Учителя «Матильда», еще две рассматриваются.
Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, более 40 жалоб были направлены депутатом Госдумы с декабря 2016 года. По его словам, доводы, содержащиеся в обращениях Натальи Поклонской, были всесторонне изучены.
Тем не менее, прокуроры до сих пор не нашли нарушений в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения. Две новых жалобы Поклонской сейчас рассматриваются в установленном порядке, передает «Интерфакс».
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, экс-прокурор Крыма не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства.
Впрочем, в Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
Тем не менее, прокуроры до сих пор не нашли нарушений в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения. Две новых жалобы Поклонской сейчас рассматриваются в установленном порядке, передает «Интерфакс».
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, экс-прокурор Крыма не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства.
Впрочем, в Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
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