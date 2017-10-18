Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на «Матильду»

    11 комментариев
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на «Матильду»

    Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на «Матильду»

    Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на «Матильду»
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Генпрокуратура изучила 41 жалобу Натальи Поклонской на фильм Алексея Учителя «Матильда», еще две рассматриваются.

    Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, более 40 жалоб были направлены депутатом Госдумы с декабря 2016 года. По его словам, доводы, содержащиеся в обращениях Натальи Поклонской, были всесторонне изучены.

    Тем не менее, прокуроры до сих пор не нашли нарушений в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения. Две новых жалобы Поклонской сейчас рассматриваются в установленном порядке, передает «Интерфакс».

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    Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, экс-прокурор Крыма не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства.

    Впрочем, в Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.

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