Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    В Доминикане задержана украинка, находившаяся за рулем в момент гибели россиянки

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    В Доминикане задержана украинка, находившаяся за рулем в момент гибели россиянки

    В Доминикане задержана украинка, находившаяся за рулем в момент гибели россиянки

    Гражданка Украины, которая вела машину и снимала на видео высунувшуюся из окна россиянку Наталью Бородину, задержана доминиканской полицией.

    В Доминикане после гибели россиянки местная полиция задержала украинку Иванну Бойрачук. Правоохранители считают, что она могла находиться за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил руководитель российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.

    Зураб Перадзе    : «Ее задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения».

    По его словам, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела погибшей на родину. Страховая компания поддерживает связь с похоронным бюро, где находится тело Натальи Бородиной.

    Зураб Перадзе: «Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я».

    Когда тело переправят в Россию, пока не известно. В компании «АльфаСтрахование» сообщили, что Наталья была застрахавана у них на сумму в 50 тысяч евро. Репатриация будет осуществлена в рамках полиса компании. Но вначале необходимо получить пакет документов, в том числе свидетельство о смерти.

    смотретьГибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Гражданка Украины Иванна Бойрачук находилась за рулем машины, когда россиянка Наталья Бородина, на которой практически не было одежды, высунулась из машины. Девушка ударилась головой о дорожный знак, что привело к ее гибели. Случившееся было запечатлено на видео — запись сделала Иванна. Трагический инцидент произошел на трассе, ведущий в аэропорт Пунта-Каны.

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