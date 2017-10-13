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15 октября, 18:00
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    Тело погибшей в Доминикане россиянки доставят на родину

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    Тело погибшей в Доминикане россиянки доставят на родину

    Тело погибшей в Доминикане россиянки доставят на родину

    Тело погибшей в Доминикане россиянки доставят на родину

    35-летняя Наталья Бородина, которая стала жертвой несчастного случая в Доминикане, была застрахована.

    Как сообщили в страховой компании, уроженка Челябинской области была застрахована на сумму 50 тысяч евро.

    При этом отмечается, что в рамках этого полиса компания осуществит репатриацию тела, передает РИА Новости.

    смотретьГибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Напомним, 35-летняя Наталья Бородина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Почти обнаженная женщина на большой скорости высунулась из окна машина, пока ее подруга сидела за рулем и снимала Наталью на видео. В результате уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак.

    По некоторым данным, Наталья Бородина работала риелтором и последние годы жила в Каннах. Дома у нее остались мать, сестра и маленький сын. При этом ранее сообщалось, что средств на транспортировку тела погибшей в Россию у семьи нет.

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