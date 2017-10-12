Установлена личность погибшей в Доминикане российской туристки

У
35-летней россиянки, погибшей во время съемок видео на курорте в Доминикане, остался маленький ребенок.
Стали известны имя и род занятий трагически погибшей в Доминикане российской туристки. В социальных сетях она была зарегистрирована под именем Наталья Борисова. Женщине было 35 лет, она работала риелтором. На ее страницах в соцсетях было опубликовано множество фотографий из путешествий по разным странам.
Как рассказал сайту Dni.Ru знакомый погибшей, она долгое время жила в Челябинской области, потом переехала в Москву, а в последние годы жила во французских Каннах.
Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны в Доминикане. Вместе с подругой с Украины она ехала в машине на большой скорости и высунулась из окна, пока ее подруга снимала ее на видео. На полном ходу женщина ударилась головой о дорожный знак и выпала из машины. Россиянку быстро доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Судя по снимку паспорта, женщину звали Наталья Борисовна Бородина.
Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок.
Как рассказал сайту Dni.Ru знакомый погибшей, она долгое время жила в Челябинской области, потом переехала в Москву, а в последние годы жила во французских Каннах.
Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны в Доминикане. Вместе с подругой с Украины она ехала в машине на большой скорости и высунулась из окна, пока ее подруга снимала ее на видео. На полном ходу женщина ударилась головой о дорожный знак и выпала из машины. Россиянку быстро доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Судя по снимку паспорта, женщину звали Наталья Борисовна Бородина.
Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок.
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