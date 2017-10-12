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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура
    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео. Доминикана, несчастные случаи, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

    31 комментарий
    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

      35-летняя жительница Челябинска стала жертвой несчастного случая в Доминикане.

      Трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пуанта Кану. Туристка в одних трусах вылезла из окна движущегося автомобиля и, по всей видимости, ударилась головой о дорожный знак.

      Пострадавшую доставили в больницу Санта-Доминго, но спасти ее врачи не смогли, сообщают челябинские СМИ.

      В российском сообществе «Доминикана» в соцсети сообщается, что имя погибшей — Бородина Наталья Борисовна. При ней не было никаких документов, кроме паспорта, поэтому авторы сообщества обращаются к отдыхающим в Доминикане соотечественникам с просьбой предоставить дополнительную информацию об этой женщине.

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