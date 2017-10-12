Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео

35-летняя жительница Челябинска стала жертвой несчастного случая в Доминикане.
Трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пуанта Кану. Туристка в одних трусах вылезла из окна движущегося автомобиля и, по всей видимости, ударилась головой о дорожный знак.
Пострадавшую доставили в больницу Санта-Доминго, но спасти ее врачи не смогли, сообщают челябинские СМИ.
В российском сообществе «Доминикана» в соцсети сообщается, что имя погибшей — Бородина Наталья Борисовна. При ней не было никаких документов, кроме паспорта, поэтому авторы сообщества обращаются к отдыхающим в Доминикане соотечественникам с просьбой предоставить дополнительную информацию об этой женщине.
Пострадавшую доставили в больницу Санта-Доминго, но спасти ее врачи не смогли, сообщают челябинские СМИ.
В российском сообществе «Доминикана» в соцсети сообщается, что имя погибшей — Бородина Наталья Борисовна. При ней не было никаких документов, кроме паспорта, поэтому авторы сообщества обращаются к отдыхающим в Доминикане соотечественникам с просьбой предоставить дополнительную информацию об этой женщине.
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