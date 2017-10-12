У родных погибшей в Доминикане россиянки нет денег для возвращения тела

Мать и сестра россиянки Натальи Бородиной, трагически погибшей в Доминикане, не имеют средств для доставки ее тела на родину.
Об этом сообщила РИА Новости подруга сестры погибшей Анжелика.
Анжелика: «У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет».
Собеседница агентства также рассказала, что Наталья проживала во французских Каннах, а где и кем она работала, родственники не знают. Известно лишь, что она высылала деньги своей сестре для содержания сына. В Доминикану Наталья прибыла самостоятельно: купила авиабилеты, забронировала отель, страховки у нее не было. Автомобиль, на котором она ехала в тот день, был взят напрокат, а машина Натальи осталась в Каннах.
О гибели 35-летней уроженки Челябинской области в Доминикане стало известно сегодня утром. Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Полуобнаженная Наталья ехала в машине на большой скорости и высунулась из окна, а ее подруга-украинка в это время сидела за рулем и одновременно снимала женщину на видео. На полном ходу россиянка ударилась головой о дорожный знак. Ее быстро доставили в больницу, но спасти не смогли.
По некоторым данным, Наталья Бородина работала риелтором. На ее странице в соцсети — множество фотографий из путешествий по разным странам. Знакомый погибшей говорит, она долгое время жила в Челябинской области, потом переехала в Москву, а в последние годы жила в Каннах.
Анжелика: «У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет».
Собеседница агентства также рассказала, что Наталья проживала во французских Каннах, а где и кем она работала, родственники не знают. Известно лишь, что она высылала деньги своей сестре для содержания сына. В Доминикану Наталья прибыла самостоятельно: купила авиабилеты, забронировала отель, страховки у нее не было. Автомобиль, на котором она ехала в тот день, был взят напрокат, а машина Натальи осталась в Каннах.
О гибели 35-летней уроженки Челябинской области в Доминикане стало известно сегодня утром. Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Полуобнаженная Наталья ехала в машине на большой скорости и высунулась из окна, а ее подруга-украинка в это время сидела за рулем и одновременно снимала женщину на видео. На полном ходу россиянка ударилась головой о дорожный знак. Ее быстро доставили в больницу, но спасти не смогли.
По некоторым данным, Наталья Бородина работала риелтором. На ее странице в соцсети — множество фотографий из путешествий по разным странам. Знакомый погибшей говорит, она долгое время жила в Челябинской области, потом переехала в Москву, а в последние годы жила в Каннах.
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