Рахой: власти Каталонии до 16 октября должны «прояснить ситуацию с независимостью»

Премьер-министр Испании дал Каталонии 5 дней на объяснение, что означает подписанная правительством автономии декларация независимости.
Председатель правительства Испании Мариано Рахой озвучил срок, в который власти Каталонии «должны прояснить ситуацию с независимостью».
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Лидер Каталонии Пучдемон должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник, 16 октября, в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости».
По словам Рахоя, на отмену документа властям Каталонии будет отведен срок до 19 октября.
Ранее сообщалось, что Рахой потребовал, чтобы региональное руководство «прояснило ситуацию с декларацией независимости». Этот запрос необходим при применении 155-й статьи конституции, которая позволит Мадриду приостановить самоуправление автономии.
Напомним, председатель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что, согласно результатам прошедшего 1 октября референдума о самоопределении, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». При этом Пучдемон призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Вечером во вторник документ о провозглашении независимости региона от Испании все-таки был подписан, хотя в действие он пока не вступает. Для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу. Мадрид считает референдум 1 октября антиконституционным и отказывается признавать его результаты.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Лидер Каталонии Пучдемон должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник, 16 октября, в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости».
По словам Рахоя, на отмену документа властям Каталонии будет отведен срок до 19 октября.
Ранее сообщалось, что Рахой потребовал, чтобы региональное руководство «прояснило ситуацию с декларацией независимости». Этот запрос необходим при применении 155-й статьи конституции, которая позволит Мадриду приостановить самоуправление автономии.
Напомним, председатель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что, согласно результатам прошедшего 1 октября референдума о самоопределении, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». При этом Пучдемон призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Вечером во вторник документ о провозглашении независимости региона от Испании все-таки был подписан, хотя в действие он пока не вступает. Для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу. Мадрид считает референдум 1 октября антиконституционным и отказывается признавать его результаты.
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