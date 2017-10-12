Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Рахой: власти Каталонии до 16 октября должны «прояснить ситуацию с независимостью»

    комментировать
    Рахой: власти Каталонии до 16 октября должны «прояснить ситуацию с независимостью»

    Рахой: власти Каталонии до 16 октября должны «прояснить ситуацию с независимостью»

    Рахой: власти Каталонии до 16 октября должны «прояснить ситуацию с независимостью»
  • Фото: Associated Press © 2017, Francisco Seco

    • Премьер-министр Испании дал Каталонии 5 дней на объяснение, что означает подписанная правительством автономии декларация независимости.

    Председатель правительства Испании Мариано Рахой озвучил срок, в который власти Каталонии «должны прояснить ситуацию с независимостью».

    Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Лидер Каталонии Пучдемон должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник, 16 октября, в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости».

    По словам Рахоя, на отмену документа властям Каталонии будет отведен срок до 19 октября.

    Ранее сообщалось, что Рахой потребовал, чтобы региональное руководство «прояснило ситуацию с декларацией независимости». Этот запрос необходим при применении 155-й статьи конституции, которая позволит Мадриду приостановить самоуправление автономии.

    смотретьРешение отсрочить провозглашение независимости озадачило жителей Каталонии
    Решение отсрочить провозглашение независимости озадачило жителей Каталонии
    Напомним, председатель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что, согласно результатам прошедшего 1 октября референдума о самоопределении, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». При этом Пучдемон призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».

    смотретьИспания готовится приостановить самоуправление Каталонии
    Испания готовится приостановить самоуправление Каталонии
    Вечером во вторник документ о провозглашении независимости региона от Испании все-таки был подписан, хотя в действие он пока не вступает. Для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу. Мадрид считает референдум 1 октября антиконституционным и отказывается признавать его результаты.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru