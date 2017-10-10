Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова

Президент утвердил заявление Павла Конькова о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора Ивановской области.
Владимир Путин после того, как губернатор Павел Коньков подал заявление об отставке, подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Из текста указа: «Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П. А. по собственному желанию».
Временно исполняющим обязанности главы Ивановской области после отставки Конькова по решению президента назначен Станислав Сергеевич Воскресенский. Указ вступает в силу с момента подписания.
Путин уже провел встречу с Воскресенским, на которой сообщил ему о назначении врио губернатора Ивановской области.
Отметим, что за последнее время в отставку отправился целый ряд глав регионов. Накануне Путин принял заявление об уходе с поста от губернатора Омской области Виктора Назарова. До избрания нового главы региона врио назначен депутат Госдумы Александр Бурков.
А ранее Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и главу Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, самарский губернатор Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
Из текста указа: «Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П. А. по собственному желанию».
Временно исполняющим обязанности главы Ивановской области после отставки Конькова по решению президента назначен Станислав Сергеевич Воскресенский. Указ вступает в силу с момента подписания.
Путин уже провел встречу с Воскресенским, на которой сообщил ему о назначении врио губернатора Ивановской области.
Отметим, что за последнее время в отставку отправился целый ряд глав регионов. Накануне Путин принял заявление об уходе с поста от губернатора Омской области Виктора Назарова. До избрания нового главы региона врио назначен депутат Госдумы Александр Бурков.
А ранее Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и главу Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, самарский губернатор Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
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