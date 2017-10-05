Путин отправил в отставку главу Орловской области Потомского

Президент удовлетворил заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского.
В подписанном Путиным указе говорится, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Отмечается, что Потомский уходит в отставку по собственному желанию.
Указ президента вступает в силу со дня его подписания, сообщили в пресс-службе Кремля.
Вадим Потомский был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2014 года. В том же году он победил на выборах с рекордным количеством голосов (89%). 38-летний Андрей Клычков, юрист и специалист по международным отношениям, ранее возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме.
Отметим, что ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.
Указ президента вступает в силу со дня его подписания, сообщили в пресс-службе Кремля.
Вадим Потомский был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2014 года. В том же году он победил на выборах с рекордным количеством голосов (89%). 38-летний Андрей Клычков, юрист и специалист по международным отношениям, ранее возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме.
Отметим, что ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.
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