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    Путин отправил в отставку главу Орловской области Потомского

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин отправил в отставку главу Орловской области Потомского

    Путин отправил в отставку главу Орловской области Потомского

    Путин отправил в отставку главу Орловской области Потомского
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент удовлетворил заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского.

    В подписанном Путиным указе говорится, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Отмечается, что Потомский уходит в отставку по собственному желанию.

    Указ президента вступает в силу со дня его подписания, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Вадим Потомский был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2014 года. В том же году он победил на выборах с рекордным количеством голосов (89%). 38-летний Андрей Клычков, юрист и специалист по международным отношениям, ранее возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме.

    смотретьВолна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
    Волна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
    Отметим, что ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.

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