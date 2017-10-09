Путин отправил в отставку губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Омской области Виктора Назарова. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы Александр Бурков.
Виктор Назаров подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Омской области. Президент принял его отставку.
Врио губернатора Омской области назначен Александр Бурков. Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания.
Президент уже провел встречу с Бурковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио главы Омской области. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.
Отметим, что ранее со своих постов ушли несколько губернаторов. В частности, Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и главу Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
По данным СМИ, всего со своих постов уйдут до 11 глав регионов. Как ожидается, серия отставок завершится к 10 октября.
Врио губернатора Омской области назначен Александр Бурков. Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания.
Президент уже провел встречу с Бурковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио главы Омской области. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.
Отметим, что ранее со своих постов ушли несколько губернаторов. В частности, Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и главу Приморского края Владимира Миклушевского. А до этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
По данным СМИ, всего со своих постов уйдут до 11 глав регионов. Как ожидается, серия отставок завершится к 10 октября.
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