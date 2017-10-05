Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков. Киев, НТВ, Украина, журналистика, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

    «Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

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    «Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

    «Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

    «Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

      «Дискриминацией и проявлением репрессивной политики Киева» назвали в российском МИДе выдворение с территории Украины корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. Накануне во время съемки репортажа его задержали в центре украинской столицы и после ночных допросов выдворили из страны.

      Больше 12 часов телефон Немышева не отвечал. Сообщалось, что мобильный отобрали на время допроса. При первой возможности репортер позвонил на НТВ и рассказал детали истории с его задержанием.

      По заданию редакции журналист находился в Киеве и работал над сюжетом об украинском бюджете для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». По словам Немышева, в качестве художественного приема он в кадре резал ножом «Киевский торт», как вдруг проходивший мимо молодой человек, услышав русскую речь, обозвал съемочную группу шпионами и позвал полицию.

      Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Патруль оказался недалеко, после проверки документов меня задержали. В отделении показания у меня брали сотрудник полиции и СБУ».

      смотретьЖурналиста НТВ задержали после того, как он занес нож над «Киевским» тортом
      Журналиста НТВ задержали после того, как он занес нож над «Киевским» тортом
      По словам репортера, инициатор всего этого спектакля с задержанием вошел в участок, не обращая внимание на сотрудников МВД, делал все, что хотел.

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      Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты
      Вячеслав Немышев: «Полиция меня от него охраняла. Этот человек звонил куда-то, обещал, что сейчас приедет батальон „Азов“, потом батальон „Айдар“. Целый митинг собрался у ворот полицейского участка. Украинские силовики, как бы странно это ни звучало, меня от этих придурков и спасли».

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      В российском МИДе призвали международное сообщество обратить внимание на правовой произвол Киева, а представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ попросили дать оценку нарушениям прав журналистов. Вячеслава Немышева выдворили с территории Украины и запретили ему въезд на 3 года.

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