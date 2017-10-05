«Они меня от придурков спасли»: Немышев рассказал о действиях украинских силовиков

«Дискриминацией и проявлением репрессивной политики Киева» назвали в российском МИДе выдворение с территории Украины корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. Накануне во время съемки репортажа его задержали в центре украинской столицы и после ночных допросов выдворили из страны.
Больше 12 часов телефон Немышева не отвечал. Сообщалось, что мобильный отобрали на время допроса. При первой возможности репортер позвонил на НТВ и рассказал детали истории с его задержанием.
По заданию редакции журналист находился в Киеве и работал над сюжетом об украинском бюджете для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». По словам Немышева, в качестве художественного приема он в кадре резал ножом «Киевский торт», как вдруг проходивший мимо молодой человек, услышав русскую речь, обозвал съемочную группу шпионами и позвал полицию.
Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Патруль оказался недалеко, после проверки документов меня задержали. В отделении показания у меня брали сотрудник полиции и СБУ».
По словам репортера, инициатор всего этого спектакля с задержанием вошел в участок, не обращая внимание на сотрудников МВД, делал все, что хотел.
Вячеслав Немышев: «Полиция меня от него охраняла. Этот человек звонил куда-то, обещал, что сейчас приедет батальон „Азов“, потом батальон „Айдар“. Целый митинг собрался у ворот полицейского участка. Украинские силовики, как бы странно это ни звучало, меня от этих придурков и спасли».
В российском МИДе призвали международное сообщество обратить внимание на правовой произвол Киева, а представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ попросили дать оценку нарушениям прав журналистов. Вячеслава Немышева выдворили с территории Украины и запретили ему въезд на 3 года.
По заданию редакции журналист находился в Киеве и работал над сюжетом об украинском бюджете для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». По словам Немышева, в качестве художественного приема он в кадре резал ножом «Киевский торт», как вдруг проходивший мимо молодой человек, услышав русскую речь, обозвал съемочную группу шпионами и позвал полицию.
Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Патруль оказался недалеко, после проверки документов меня задержали. В отделении показания у меня брали сотрудник полиции и СБУ».
По словам репортера, инициатор всего этого спектакля с задержанием вошел в участок, не обращая внимание на сотрудников МВД, делал все, что хотел.
Вячеслав Немышев: «Полиция меня от него охраняла. Этот человек звонил куда-то, обещал, что сейчас приедет батальон „Азов“, потом батальон „Айдар“. Целый митинг собрался у ворот полицейского участка. Украинские силовики, как бы странно это ни звучало, меня от этих придурков и спасли».
В российском МИДе призвали международное сообщество обратить внимание на правовой произвол Киева, а представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ попросили дать оценку нарушениям прав журналистов. Вячеслава Немышева выдворили с территории Украины и запретили ему въезд на 3 года.
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