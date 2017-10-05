Украинские националисты угрожали задержанному журналисту НТВ

Журналист НТВ Вячеслав Немышев рассказал, что происходило с ним после того, как его в Киеве задержали украинские спецслужбы.
Вячеслав Немышев, журналист НТВ: «Я находился часов пять в полицейском участке, с меня взяли показания сначала полицейские, потом сотрудники СБУ. После этого мы очень долго ездили по Киеву, потом стояли на какой-то улице, где я сидел в машине в неведении. После этого мне сказали, что все решено, и мы поехали к границе».
Кроме того, по словам журналиста, у ворот полицейского участка его ждала целая группа националистов, со стороны которых в его адрес звучали угрозы.
Вячеслав Немышев: «Они постонно подбегали и говорили, что приехал „Азов“, еще какие-то батальоны, и тебе…»
Кроме того, полиция допускала в участок посторонних людей, рассказал журналист.
Вячеслав Немышев: «Печально то, что полиция почем-то позволяла каким-то людям непонятным заходить в участок и чуть ли не участвовать в следствии».
Накануне киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного в Киеве, украинским спецслужбам. Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета и разрезал в кадре «Киевский торт». Сегодня стало известно, что он выдворен из Украины. Ему запрещен въезд в страну сроком на три года. Сейчас Немышев находится уже на российской территории.
Кроме того, по словам журналиста, у ворот полицейского участка его ждала целая группа националистов, со стороны которых в его адрес звучали угрозы.
Вячеслав Немышев: «Они постонно подбегали и говорили, что приехал „Азов“, еще какие-то батальоны, и тебе…»
Кроме того, полиция допускала в участок посторонних людей, рассказал журналист.
Вячеслав Немышев: «Печально то, что полиция почем-то позволяла каким-то людям непонятным заходить в участок и чуть ли не участвовать в следствии».
Накануне киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного в Киеве, украинским спецслужбам. Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета и разрезал в кадре «Киевский торт». Сегодня стало известно, что он выдворен из Украины. Ему запрещен въезд в страну сроком на три года. Сейчас Немышев находится уже на российской территории.
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