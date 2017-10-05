МИД РФ назвал дискриминационным решение Киева о высылке репортера НТВ

Спецслужбы Украины выдворили из страны корреспондента НТВ Вячеслава Немышева с формулировкой «за деятельность, наносящую вред национальным интересам Украины». Угрозой в СБУ посчитали, например, что репортер в центре Киева во время съемок разрезал торт.
Российский МИД призвал специализированные международные структуры дать оценку нарушениям прав российских журналистов со стороны официального Киева. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Из сообщения МИД РФ: «Призываем специализированные международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезира, дать принципиальную оценку нарушениям прав российских журналистов со стороны официального Киева. Хотелось бы, чтобы и „старые европейские демократии“ не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров».
Москва считает решение Украины выдворить репортера НТВ из страны проявлением дискриминационной политики Киева в отношении российских СМИ.
Из сообщения МИД РФ: «В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ. Сегодня ранним утром корреспондент телеканала НТВ. В. Немышев после многочасовых допросов сначала полицией, а затем и спецслужбами, был выдворен с территории Украины „из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам“. Ему также запрещен въезд в страну на три года».
После задержания Вячеслав Немышев перестал выходить на связь, его телефон молчал больше 12 часов, дозвониться удалось только этим утром. Сейчас репортер в безопасности, вечером он рассчитывает прибыть в Москву. Выяснилось, что мобильный у него отобрали на время допроса, после которого в СБУ приняли решение о депортации корреспондента. Въезд в страну ему закрыт на ближайшие 3 года.
В Киеве Вячеслав Немышев находился по заданию редакции. Он снимал материал для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». Чтобы наглядно и образно показать, из чего состоит украинский бюджет, журналист купил «Киевский торт» и перед камерой разрезал его на куски.
Съемку прервал некий мужчина, представившийся украинским журналистом. Судя по аккаунтам в соцсетях, этот человек придерживается националистических взглядов. Вячеслава Немышева он преследовал, оскорблял, вел прямую онлайн-трансляцию происходящего, а, увидев сотрудников полиции, принялся кричать, привлекать внимание и заявлять, что российский корреспондент угрожал ему ножом, хотя на кадрах хорошо видно, что Вячеслав Немышев спокойно идет, молчит и никак не реагирует на постоянные провокации.
Как передает корреспондент Дина Иванова, показательно, что полицейские к репортеру НТВ претензий не имели и даже в участок везти сначала не хотели, но агрессивно настроенный молодой человек, который был инициатором этого спектакля с задержанием, позволял себе чуть ли не давать указания сотрудникам правоохранительных органов. Он сел в их машину, поехал в отделение и там продолжал съемку даже во время допроса, не имея на это никаких законных оснований.
Из сообщения МИД РФ: «Призываем специализированные международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезира, дать принципиальную оценку нарушениям прав российских журналистов со стороны официального Киева. Хотелось бы, чтобы и „старые европейские демократии“ не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров».
Москва считает решение Украины выдворить репортера НТВ из страны проявлением дискриминационной политики Киева в отношении российских СМИ.
Из сообщения МИД РФ: «В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ. Сегодня ранним утром корреспондент телеканала НТВ. В. Немышев после многочасовых допросов сначала полицией, а затем и спецслужбами, был выдворен с территории Украины „из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам“. Ему также запрещен въезд в страну на три года».
После задержания Вячеслав Немышев перестал выходить на связь, его телефон молчал больше 12 часов, дозвониться удалось только этим утром. Сейчас репортер в безопасности, вечером он рассчитывает прибыть в Москву. Выяснилось, что мобильный у него отобрали на время допроса, после которого в СБУ приняли решение о депортации корреспондента. Въезд в страну ему закрыт на ближайшие 3 года.
В Киеве Вячеслав Немышев находился по заданию редакции. Он снимал материал для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». Чтобы наглядно и образно показать, из чего состоит украинский бюджет, журналист купил «Киевский торт» и перед камерой разрезал его на куски.
Съемку прервал некий мужчина, представившийся украинским журналистом. Судя по аккаунтам в соцсетях, этот человек придерживается националистических взглядов. Вячеслава Немышева он преследовал, оскорблял, вел прямую онлайн-трансляцию происходящего, а, увидев сотрудников полиции, принялся кричать, привлекать внимание и заявлять, что российский корреспондент угрожал ему ножом, хотя на кадрах хорошо видно, что Вячеслав Немышев спокойно идет, молчит и никак не реагирует на постоянные провокации.
Как передает корреспондент Дина Иванова, показательно, что полицейские к репортеру НТВ претензий не имели и даже в участок везти сначала не хотели, но агрессивно настроенный молодой человек, который был инициатором этого спектакля с задержанием, позволял себе чуть ли не давать указания сотрудникам правоохранительных органов. Он сел в их машину, поехал в отделение и там продолжал съемку даже во время допроса, не имея на это никаких законных оснований.
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