«Гражданский активист» выслеживал корреспондента НТВ, чтобы сдать СБУ

В Киеве минувшим вечером задержали репортера программы «Центральное телевидение» Вячеслава Немышева. Он находился на Украине в командировке и снимал часть своего репортажа, когда его блокировал ярый патриот, и вызвал полицию.
Связи с Вячеславом нет, его телефон не отвечает уже несколько часов. Единственный источник хоть какой-то информации о том, что произошло с журналистом, — страница в социальной сети того самого украинского радикала, который донес на Немышева в полицию. Весь день он с гордостью хвалится перед подписчиками, как задержал «агента ФСБ».
В Киеве Вячеслав Немышев был по заданию редакции. Недалеко от Крещатика он записывал один из эпизодов репортажа. Для этого репортер перед камерой разрезал торт на куски. Таким образом он хотел изобразить структуру украинского бюджета.
Укор в сторону главы Незалежной не понравился следившему за репортером Сергею Бригадиру. Он представился украинским журналистом, и, судя по его записям в соцсетях, Бригадир может быть членом одной из националистических организаций.
Интересно, что первые «прямые включения» он ведет на чистом русском языке. Но позже переходит на мову и даже нападает на женщину-полицейского за то, что та говорит по-русски и относится к российскому корреспонденту «по-человечески». Сейчас Немышева допрашивают сотрудники СБУ. В чем обвиняют репортера НТВ, пока неизвестно.
И если бы случай с Вячеславом был единичным. С 2014 года десятки журналистов подвергались на Украине репрессиям. Корреспондентов, операторов и продюсеров похищали, задерживали, допрашивали и выдворяли из страны, порой просто выбрасывая из машины на границе с Россией или Белоруссией. Только среди наших коллег на НТВ в руках СБУ и представителей радикального Правого сектора оказывались три человека, не считая сегодняшнего задержания Вячеслава.
В Киеве Вячеслав Немышев был по заданию редакции. Недалеко от Крещатика он записывал один из эпизодов репортажа. Для этого репортер перед камерой разрезал торт на куски. Таким образом он хотел изобразить структуру украинского бюджета.
Укор в сторону главы Незалежной не понравился следившему за репортером Сергею Бригадиру. Он представился украинским журналистом, и, судя по его записям в соцсетях, Бригадир может быть членом одной из националистических организаций.
Интересно, что первые «прямые включения» он ведет на чистом русском языке. Но позже переходит на мову и даже нападает на женщину-полицейского за то, что та говорит по-русски и относится к российскому корреспонденту «по-человечески». Сейчас Немышева допрашивают сотрудники СБУ. В чем обвиняют репортера НТВ, пока неизвестно.
И если бы случай с Вячеславом был единичным. С 2014 года десятки журналистов подвергались на Украине репрессиям. Корреспондентов, операторов и продюсеров похищали, задерживали, допрашивали и выдворяли из страны, порой просто выбрасывая из машины на границе с Россией или Белоруссией. Только среди наших коллег на НТВ в руках СБУ и представителей радикального Правого сектора оказывались три человека, не считая сегодняшнего задержания Вячеслава.
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