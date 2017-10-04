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    «Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ. журналистика, задержание, Киев, НТВ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ

    «Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ

    1 комментарий
    • Кадр из видео: facebook.com
    «Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ

    «Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ

    «Задержали агента ФСБ»: украинская пресса празднует победу над журналистом НТВ
    • Кадр из видео: facebook.com

      • В Киеве сотрудники СБУ допрашивают корреспондента нашей телекомпании Вячеслава Немышева. Некоторые украинские СМИ подают случившееся как «задержание агента ФСБ».

      Задержание производил так называемый гражданский активист, называющий себя Сергей Бригадир. Судя по его странице в одной из соцсетей, он причастен к запрещенной в РФ украинской националистической организации.

      Напомним, наш корреспондент записывал на улице репортаж и в кадре разрезал столовым ножом знаменитый «Киевский» торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ. Позже в отделении полиции прибыли сотрудники СБУ. На данный момент связи с Вячеславом нет.

      112.ua напоминает, что недавно с Украины была выслана журналистка Первого канала Анна Курбатова. Курбатова освещала проведение военного парада ко Дню независимости Украины «в сниженном тоне», пишет издание.

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