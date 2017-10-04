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    СБУ допрашивает корреспондента НТВ из-за «Киевского» торта

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    СБУ допрашивает корреспондента НТВ <nobr>из-за</nobr> «Киевского» торта

    СБУ допрашивает корреспондента НТВ из-за «Киевского» торта

    СБУ допрашивает корреспондента НТВ <nobr>из-за</nobr> «Киевского» торта

      Стали известны подробности задержания нашего коллеги Вячеслава Немышева в Киеве.

      Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре — Прим.ред.), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый «Киевский» торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ.

      Позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям. Такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook.

      Сейчас Немышева допрашивают прибывшие в отделение полиции сотрудники СБУ.

      Вячеславу Немышеву 48 лет, он много лет работал на НТВ репортером. Позже снимал документальное кино о Камчатке, куда специально для этого переехал жить. В 2015 году вернулся в Москву, с тех пор работает в программе «Центральное телевидение». Женат, имеет троих детей.

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