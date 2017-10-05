Суд спустя полгода разрешил уничтожить колбасу, подаренную Улюкаеву Сечиным

Басманный суд Москвы через полгода после задержания Улюкаева разрешил уничтожить колбасу, подаренную
экс-министру главой «Роснефти».
Басманный суд Москвы разрешил следствию уничтожить колбасу, полученную бывшим главой миэкономразвития Алексеем Улюкаевым от главы «Роснефти» Игоря Сечина вместе с взяткой. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Разрешение было дано в мае, через полгода после задержания Улюкаева.
Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда: «В ходе осмотра места происшествия была обнаружена корзина с бутылками вина и мясные изделия (ринг салями, палочки салями, чайные колбаски). Судом было разрешено уничтожить мясные изделия, поскольку это скоропортящийся товар, и продукты уже пришли в негодность».
Пресс-секретарь уточнила, что в материалах дела сохранились фотографии корзинки с вином и колбасой.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения».
Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда: «В ходе осмотра места происшествия была обнаружена корзина с бутылками вина и мясные изделия (ринг салями, палочки салями, чайные колбаски). Судом было разрешено уничтожить мясные изделия, поскольку это скоропортящийся товар, и продукты уже пришли в негодность».
Пресс-секретарь уточнила, что в материалах дела сохранились фотографии корзинки с вином и колбасой.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения».
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