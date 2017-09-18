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  • 18.09, 12:33

    Сотрудник ФСБ рассказал, как задерживали Улюкаева

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Сотрудник ФСБ рассказал, как задерживали Улюкаева

    Сотрудник ФСБ рассказал, как задерживали Улюкаева

    Сотрудник ФСБ рассказал, как задерживали Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Сотрудник ФСБ Алексей Калугин в суде рассказал о задержании бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

    По словам Калугина, он прибыл для осмотра места происшествия в офис «Роснефти». Там был остановлен BMW, из которого вышли Улюкаев и его водитель. А при досмотре в машине были найдены сумка и корзина.

    При этом на руках экс-министра и его водителя при проверке обнаружили следы специального красящего вещества. На вопрос о том, есть ли у них ключи от сумки, Улюкаев и водитель ответили отрицательно, но позднее экс-министр достал ключ из кармана. В корзине лежали три бутылки вина, а в сумке — 180 пачек денег, перевязанных банковской лентой, и еще две пачки, которые не были упакованы.

    Также Калугин, выступая в Замоскворецком суде, рассказал, что сам Улюкаев заявил, что получил сумку от главы «Роснефти» Игоря Сечина, и полагал, что там находится какой-то подарок. Улюкаев и его водитель против досмотра не возражали, передает ТАСС.

    Кроме того, свидетель рассказал, что заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым подали генерал ФСБ Олег Феоктистов и Игорь Сечин. Деньги же для оперативного эксперимента выделила «Роснефть». Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео.

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».

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