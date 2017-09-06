СМИ показали фото «корзинки с колбасой» от Сечина

СМИ узнали, что из себя представляет «корзинка с колбасой», которую обсуждали глава «Роснефти» Игорь Сечин и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти». О получении такой корзины газете «Ведомостям» сообщили два человека, в том числе высокопоставленный чиновник. Также издание опубликовало фото корзинки.
Еще в 2015 году СМИ сообщали, что Игорь Сечин увлекается охотой. Утверждалось, что глава «Роснефти» каждые две недели, если нет неотложных дел, охотится на крупного зверя. Чтобы добытое мясо не пропадало, из него в столовой одного из московских офисов «Роснефти» изготавливают колбасные изделия. Потом колбасы, сосиски и сардельки вместе с вином отечественного производства дарят партнерам «Роснефти» и друзьям Сечина, отмечает РБК.
Напомним, «корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке разговора Сечина с Улюкаевым, которая накануне была озвучена в зале в суде. Выяснилось, что во время беседы глава «Роснефти» предлагал экс-министру забрать «корзинку», после чего Улюкаева задержали.
Напомним, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранительных органов, Улюкаев получил эти деньги от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. При этом сам Сечин заявил, что экс-министр совершил преступление, и в этой ситуации «не о чем говорить».
Еще в 2015 году СМИ сообщали, что Игорь Сечин увлекается охотой. Утверждалось, что глава «Роснефти» каждые две недели, если нет неотложных дел, охотится на крупного зверя. Чтобы добытое мясо не пропадало, из него в столовой одного из московских офисов «Роснефти» изготавливают колбасные изделия. Потом колбасы, сосиски и сардельки вместе с вином отечественного производства дарят партнерам «Роснефти» и друзьям Сечина, отмечает РБК.
Напомним, «корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке разговора Сечина с Улюкаевым, которая накануне была озвучена в зале в суде. Выяснилось, что во время беседы глава «Роснефти» предлагал экс-министру забрать «корзинку», после чего Улюкаева задержали.
Напомним, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранительных органов, Улюкаев получил эти деньги от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. При этом сам Сечин заявил, что экс-министр совершил преступление, и в этой ситуации «не о чем говорить».
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