Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал исключить Испанию из Евросоюза, за нарушение одной из основополагающих статей Лиссабонского договора.
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks «Около 700 тысяч бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете».
Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count.— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.
This is the real Spanish state--and why Catalonia wants to leave it. Masked government agents seize ballot boxes and abuse voters. #CatalanReferendum #ReferendumCAT #1o pic.twitter.com/q6GvtFS9mP— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.
В воскресенье Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за «явное нарушение» статьи 2 Лиссабонского договора.
Джулиан Ассанж: «Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это „уважение человеческого достоинства, свободы и демократии“? Приведите в действие статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение статьи 2».
В этой договора о Евросоюзе говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, напоминает РИА Новости.
А накануне Ассанж назвал происходящее в Каталонии «первой в мире интернет-войной».
В ночь на понедельник были объявлены промежуточные результаты подсчета голосов. Более 90% каталонцев, принявших участие в плебисците, проголосовало за независимость автономии от Испании. При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума в Каталонии не было».
Власти Каталонии уже объявили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе прошедшего в воскресенье референдума.
По данным Департамента здравоохранения Каталонии, во время референдума в Каталонии более тысячи человек получили ранения и травмы из-за действий полиции в избирательных участках и рядом с ними. В соцсетях и СМИ появились десятки видеороликов жесточайших избиений сотрудниками правопорядка людей, которые ничего не громят, не поджигают, а просто пришли проголосовать.
Elderly woman seriously injured after being hit by Spanish riot police. #CatalanReferendum pic.twitter.com/ynfXAr3Pxz— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) 1 октября 2017 г.
I have no words to describe this. Spain has lost Catalonia.#CatalanReferendum pic.twitter.com/uLZQCpgljp— Catalans for Yes (@CatalansForYes) 1 октября 2017 г.
Catalonia says ’Yes’ to independence from Spain with%90.09 of the vote. Around 80% of polling stations managed to stay open. pic.twitter.com/yHqCYl0fXw— WikiLeaks (@wikileaks) 1 октября 2017 г.
Девушке, пришедшей голосовать на референдуме по Каталонии, полиция сломала все пальцы на руке. Видео момента pic.twitter.com/MAItcyYI1T— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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