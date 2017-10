Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии

Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

This is the real Spanish state--and why Catalonia wants to leave it. Masked government agents seize ballot boxes and abuse voters. #CatalanReferendum #ReferendumCAT #1o pic.twitter.com/q6GvtFS9mP — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

смотреть В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек

Elderly woman seriously injured after being hit by Spanish riot police. #CatalanReferendum pic.twitter.com/ynfXAr3Pxz — Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) 1 октября 2017 г.

I have no words to describe this. Spain has lost Catalonia.#CatalanReferendum pic.twitter.com/uLZQCpgljp — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 1 октября 2017 г.

Catalonia says ’Yes’ to independence from Spain with%90.09 of the vote. Around 80% of polling stations managed to stay open. pic.twitter.com/yHqCYl0fXw — WikiLeaks (@wikileaks) 1 октября 2017 г.

Девушке, пришедшей голосовать на референдуме по Каталонии, полиция сломала все пальцы на руке. Видео момента pic.twitter.com/MAItcyYI1T — НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.

В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты. Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.

Основатель WikiLeaks заявил о том, что в подсчет голосов на референдуме о самоопределении Каталонии не включены 700 тысяч бюллетеней, которые были изъяты полицией Испании с участков для голосования. Об этом Ассанж написал на своей странице в Twitter , основатель WikiLeaks «Около 700 тысяч бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете».В воскресенье Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за «явное нарушение» статьи 2 Лиссабонского договора.: «Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это „уважение человеческого достоинства, свободы и демократии“? Приведите в действие статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение статьи 2».В этой договора о Евросоюзе говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, напоминает РИА Новости А накануне Ассанж назвал происходящее в Каталонии « первой в мире интернет-войной ».В ночь на понедельник были объявлены промежуточные результаты подсчета голосов . Более 90% каталонцев, принявших участие в плебисците, проголосовало за независимость автономии от Испании. При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что « никакого референдума в Каталонии не было ».Власти Каталонии уже объявили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе прошедшего в воскресенье референдума.По данным Департамента здравоохранения Каталонии, во время референдума в Каталонии более тысячи человек получили ранения и травмы из-за действий полиции в избирательных участках и рядом с ними. В соцсетях и СМИ появились десятки видеороликов жесточайших избиений сотрудниками правопорядка людей, которые ничего не громят, не поджигают, а просто пришли проголосовать.