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    Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina
    Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии

    Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии

    Ассанж: полиция изъяла 700 тысяч бюллетеней на референдуме в Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina

    • Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал исключить Испанию из Евросоюза, за нарушение одной из основополагающих статей Лиссабонского договора.

    Основатель WikiLeaks заявил о том, что в подсчет голосов на референдуме о самоопределении Каталонии не включены 700 тысяч бюллетеней, которые были изъяты полицией Испании с участков для голосования. Об этом Ассанж написал на своей странице в Twitter.

    Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks «Около 700 тысяч бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете».







    В воскресенье Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за «явное нарушение» статьи 2 Лиссабонского договора.

    Джулиан Ассанж: «Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это „уважение человеческого достоинства, свободы и демократии“? Приведите в действие статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение статьи 2».

    В этой договора о Евросоюзе говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, напоминает РИА Новости.

    А накануне Ассанж назвал происходящее в Каталонии «первой в мире интернет-войной».

    В ночь на понедельник были объявлены промежуточные результаты подсчета голосов. Более 90% каталонцев, принявших участие в плебисците, проголосовало за независимость автономии от Испании. При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума в Каталонии не было».

    Власти Каталонии уже объявили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе прошедшего в воскресенье референдума.

    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    По данным Департамента здравоохранения Каталонии, во время референдума в Каталонии более тысячи человек получили ранения и травмы из-за действий полиции в избирательных участках и рядом с ними. В соцсетях и СМИ появились десятки видеороликов жесточайших избиений сотрудниками правопорядка людей, которые ничего не громят, не поджигают, а просто пришли проголосовать.













    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


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