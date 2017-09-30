Ассанж назвал конфликт вокруг референдума в Каталонии «первой интернет-войной»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал конфликт вокруг планируемого на воскресенье референдума о независимости Каталонии «первой в мире
интернет-войной».
В своем Twitter Ассанж написал, что считает происходящее в Испании «самым значительным западным конфликтом между людьми и государством со времен падения Берлинской стены».
Джулиан Ассанж: Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, где народ и правительство используют ее, чтобы организовать референдум о независимости в воскресенье. Испанская разведка в свою очередь атакует, замораживает телекоммуникационные связи, занимает здания телефонной связи, подвергает цензуре сотни сайтов, и т.д. .
Референдум о независимости власти Каталонии собираются провести 1 октября. В свою очередь испанские власти заявили, что плебисцит противоречит Конституции и потому не может состояться. В итоге Конституционный суд Испании объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными. Однако правительство Каталонии уверено, что голосование состоится.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что он должен быть согласован с центральными властями в Мадриде, передает РИА Новости.
Джулиан Ассанж: Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, где народ и правительство используют ее, чтобы организовать референдум о независимости в воскресенье. Испанская разведка в свою очередь атакует, замораживает телекоммуникационные связи, занимает здания телефонной связи, подвергает цензуре сотни сайтов, и т.д. .
Референдум о независимости власти Каталонии собираются провести 1 октября. В свою очередь испанские власти заявили, что плебисцит противоречит Конституции и потому не может состояться. В итоге Конституционный суд Испании объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными. Однако правительство Каталонии уверено, что голосование состоится.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что он должен быть согласован с центральными властями в Мадриде, передает РИА Новости.
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