Глава Минэкономразвития пообещал найти средства для возврата пассажиров «ВИМ-Авиа»

Власти России примут все необходимые меры и найдут ресурсы для того, чтобы решить главную проблему в ситуации с
«ВИМ-Авиа» — вернуть россиян на родину.
Министр экономического развития Максим Орешкин заверил, что вопрос возвращения пассажиров «ВИМ-Авиа» — это главная задача, а все необходимые средства для ее выполнения будут найдены.
Максим Орешкин: «Все необходимые меры, которые потребуются, чтобы вернуть людей на родину, чтобы закрыть те проблемы, которые образовались в связи с деятельностью компании „ВИМ-Авиа“, будут предприняты. Как раз исправление ситуации с людьми — это ключевое, а все необходимые средства и ресурсы, будут, конечно же, найдены».
Он подчеркнул, что правительство занимается проблемами людей, которые «застряли за пределами Российской Федерации». Орешкин отметил, что это ключевой вопрос в ситуации с «ВИМ-Авиа», передает «Интерфакс».
Максим Орешкин: «Поэтому здесь идет очень активная скоординированная работа, и Минэкономразвития тоже в ней участвует. Не хочу сейчас погружаться в детали, но главная задача по доставке людей обратно на родину будет выполнена, и все министерства работают сейчас единым коллективом».
Между тем министр транспорта Максим Соколов, который накануне подвергся жесткой критике со стороны президента в связи с проблемой «ВИМ-Авиа», рассказал, что самым напряженным направлением по возвращению остается Турция.
Напомним, «ВИМ-Авиа» в начале недели официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Максим Орешкин: «Все необходимые меры, которые потребуются, чтобы вернуть людей на родину, чтобы закрыть те проблемы, которые образовались в связи с деятельностью компании „ВИМ-Авиа“, будут предприняты. Как раз исправление ситуации с людьми — это ключевое, а все необходимые средства и ресурсы, будут, конечно же, найдены».
Он подчеркнул, что правительство занимается проблемами людей, которые «застряли за пределами Российской Федерации». Орешкин отметил, что это ключевой вопрос в ситуации с «ВИМ-Авиа», передает «Интерфакс».
Максим Орешкин: «Поэтому здесь идет очень активная скоординированная работа, и Минэкономразвития тоже в ней участвует. Не хочу сейчас погружаться в детали, но главная задача по доставке людей обратно на родину будет выполнена, и все министерства работают сейчас единым коллективом».
Между тем министр транспорта Максим Соколов, который накануне подвергся жесткой критике со стороны президента в связи с проблемой «ВИМ-Авиа», рассказал, что самым напряженным направлением по возвращению остается Турция.
Напомним, «ВИМ-Авиа» в начале недели официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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