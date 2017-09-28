Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников «ВИМ-Авиа»

Министр транспорта Максим Соколов прокомментировал ситуацию вокруг авиакомпании
«ВИМ-Авиа».
По словам главы Минтранса, в случае банкротства «ВИМ-Авиа» все сотрудники этой авиакомпании будут трудоустроены. Министр также пообещал, что задолженность перед ними по зарплате будет погашена в ближайшие дни. Об этом он заявил на очередном заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».
Он добавил, что самым напряженным направлением по перевозкам пока является Турция, передает РИА Новости.
Максим Соколов: «В настоящее время самым напряженным направлением является Турция, там находится порядка 6500 пассажиров с вылетом до 28 сентября. До 1 октября прогнозируется увеличение еще порядка 2500 человек в сутки. Но начиная с 2 октября, будет снижение потока вылетающих пассажиров. Мы концентрируемся на этом направлении в первую очередь».
По его словам, в Испании остаются 270 пассажиров «ВИМ-Авиа», их всех планируют вывезти в пятницу, 29 сентября.
Накануне Владимир Путин жестко раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова за ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент объявил главе Минтранса о «неполном служебном соответствии». А уже сегодня министр отменил все ближайшие командировки, чтобы вплотную заняться ситуацией вокруг проблемной авиакомпании.
Напомним, после массовых задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Авиакомпания в начале недели официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры.
Тысячи российских туристов застряли за границей из-за проблем с авиаперевозчиком. Но пострадали не только наши соотечественники: в России находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга.
Он добавил, что самым напряженным направлением по перевозкам пока является Турция, передает РИА Новости.
Максим Соколов: «В настоящее время самым напряженным направлением является Турция, там находится порядка 6500 пассажиров с вылетом до 28 сентября. До 1 октября прогнозируется увеличение еще порядка 2500 человек в сутки. Но начиная с 2 октября, будет снижение потока вылетающих пассажиров. Мы концентрируемся на этом направлении в первую очередь».
По его словам, в Испании остаются 270 пассажиров «ВИМ-Авиа», их всех планируют вывезти в пятницу, 29 сентября.
Накануне Владимир Путин жестко раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова за ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент объявил главе Минтранса о «неполном служебном соответствии». А уже сегодня министр отменил все ближайшие командировки, чтобы вплотную заняться ситуацией вокруг проблемной авиакомпании.
Напомним, после массовых задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Авиакомпания в начале недели официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры.
Тысячи российских туристов застряли за границей из-за проблем с авиаперевозчиком. Но пострадали не только наши соотечественники: в России находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга.
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