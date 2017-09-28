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    Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников «ВИМ-Авиа». авиакомпании, самолеты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников «ВИМ-Авиа»

    Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников «ВИМ-Авиа»

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
    Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников «ВИМ-Авиа»

    Глава Минтранса рассказал, что ждет сотрудников <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина

      • Министр транспорта Максим Соколов прокомментировал ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

      По словам главы Минтранса, в случае банкротства «ВИМ-Авиа» все сотрудники этой авиакомпании будут трудоустроены. Министр также пообещал, что задолженность перед ними по зарплате будет погашена в ближайшие дни. Об этом он заявил на очередном заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».

      Он добавил, что самым напряженным направлением по перевозкам пока является Турция, передает РИА Новости.

      Максим Соколов: «В настоящее время самым напряженным направлением является Турция, там находится порядка 6500 пассажиров с вылетом до 28 сентября. До 1 октября прогнозируется увеличение еще порядка 2500 человек в сутки. Но начиная с 2 октября, будет снижение потока вылетающих пассажиров. Мы концентрируемся на этом направлении в первую очередь».

      По его словам, в Испании остаются 270 пассажиров «ВИМ-Авиа», их всех планируют вывезти в пятницу, 29 сентября.

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      Накануне Владимир Путин жестко раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова за ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент объявил главе Минтранса о «неполном служебном соответствии». А уже сегодня министр отменил все ближайшие командировки, чтобы вплотную заняться ситуацией вокруг проблемной авиакомпании.

      Напомним, после массовых задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Авиакомпания в начале недели официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры.

      смотретьПравительство выделило 98 млн рублей на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа»
      Правительство выделило 98 млн рублей на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа»
      Тысячи российских туристов застряли за границей из-за проблем с авиаперевозчиком. Но пострадали не только наши соотечественники: в России находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга.

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