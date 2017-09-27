Путин потребовал решить вопрос проблемных авиакомпаний раз и навсегда

Владимир Путин подверг жесткой критике членов правительства, ответственных за ситуацию с авиакомпанией
«ВИМ-Авиа», которая заявила о финансовой несостоятельности. Президент объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии, а также потребовал быстро и эффективно решить проблему и разработать правила, которые в дальнейшем позволят предотвратить подобные ситуации.
Правительственное совещание должно было быть посвящено бюджету, но Владимир Путин вынужден был в резкой форме вернуться к делам неотложным: к десяткам тысяч россиян, которые по вине «ВИМ-Авиа» не могут вернуться на родину.
Президент объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии и напомнил: совсем недавно чиновники Минтранса докладывали, что авиакомпания, проблемы которой уже неделю не сходят с первых полос СМИ, соответствует всем требованиям министерства. Критерии, которые, как показала практика, ничего не стоят, но дорого обходятся российскому бюджету, поскольку государство вновь вынуждено решать вопросы бизнеса.
Владимир Путин, президент РФ: «Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования и соответствующие критерии. Они действенными должны быть, понятными и прозрачными».
В операции по «эвакуации» пассажиров «ВИМ-Авиа» сейчас задействованы как российские, так и зарубежные перевозчики. Ждут возвращения домой не только россияне в Турции, Италии, Греции, на Кипре и в Испании. В Москве застряли около трех тысяч туристов из Китая.
Еще до совещания в правительстве появилась идея о создании резервного фонда для подобных ситуации. Как сделать так, чтобы отпускники перестали становиться заложниками перевозчиков, говорили сегодня и в Госдуме. Слово перед депутатами держал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Вопросов было много.
А Владимир Путин попросил членов правительства серьезно задуматься, для кого в России все-таки работает бизнес, — для бизнесменов или для народа. Президент в связи с этим напомнил о многочисленных нарушениях в строительной сфере, где порядок, как и в случае с авиаперевозками, чиновники пытаются навести уже много лет. Но дольщики и ныне вынуждены обивать пороги чиновных кабинетов и правоохранительных органов, чтобы добиться от застройщиков выполнения обязательств.
Обратил внимание президент и на незаконную застройку в городах, о которой Путин слышит чуть ли не в каждом докладе силовиков.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Президент объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии и напомнил: совсем недавно чиновники Минтранса докладывали, что авиакомпания, проблемы которой уже неделю не сходят с первых полос СМИ, соответствует всем требованиям министерства. Критерии, которые, как показала практика, ничего не стоят, но дорого обходятся российскому бюджету, поскольку государство вновь вынуждено решать вопросы бизнеса.
Владимир Путин, президент РФ: «Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования и соответствующие критерии. Они действенными должны быть, понятными и прозрачными».
В операции по «эвакуации» пассажиров «ВИМ-Авиа» сейчас задействованы как российские, так и зарубежные перевозчики. Ждут возвращения домой не только россияне в Турции, Италии, Греции, на Кипре и в Испании. В Москве застряли около трех тысяч туристов из Китая.
Еще до совещания в правительстве появилась идея о создании резервного фонда для подобных ситуации. Как сделать так, чтобы отпускники перестали становиться заложниками перевозчиков, говорили сегодня и в Госдуме. Слово перед депутатами держал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Вопросов было много.
А Владимир Путин попросил членов правительства серьезно задуматься, для кого в России все-таки работает бизнес, — для бизнесменов или для народа. Президент в связи с этим напомнил о многочисленных нарушениях в строительной сфере, где порядок, как и в случае с авиаперевозками, чиновники пытаются навести уже много лет. Но дольщики и ныне вынуждены обивать пороги чиновных кабинетов и правоохранительных органов, чтобы добиться от застройщиков выполнения обязательств.
Обратил внимание президент и на незаконную застройку в городах, о которой Путин слышит чуть ли не в каждом докладе силовиков.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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