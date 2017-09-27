В Госдуме назвали украинский закон об образовании актом этноцида русского народа

Госдума РФ после того, как Пётр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и нацменьшинств Украины обучаться на родных языках.
Депутаты Госдумы в заявлении отметили, что утвержденный на Украине закон об образовании попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств. Эти стандарты закреплены в международных договорах, ратифицированных Киевом. По мнению парламентариев, подписанный Петром Порошенко документ станет актом этноцида русского народа на Украине. Кроме того, этот закон нарушает конституцию Украины, передает РИА Новости.
Из заявления Госдумы РФ: «Нарушается и конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов».
Напомним, в минувший понедельник Пётр Порошенко подписал закон об образовании. Согласно этому документу, с 1 сентября следующего года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут учиться на родном языке, параллельно изучая украинский. Но с 5-го класса все предметы будут преподаваться для школьников на украинском, а язык нацменьшинств станет отдельной дисциплиной. А к 2020 году планируется сделать образование полностью украиноязычным.
В Венгрии и Румынии резко отреагировали на подписание этого закона, отметив, что он нарушает права нацменьшинств на Украине. Кроме того, в МИД Венгрии посоветовали Киеву забыть о европейском будущем и пообещали блокировать любые шаги Украины на пути к евроинтеграции.
Из заявления Госдумы РФ: «Нарушается и конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов».
Напомним, в минувший понедельник Пётр Порошенко подписал закон об образовании. Согласно этому документу, с 1 сентября следующего года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут учиться на родном языке, параллельно изучая украинский. Но с 5-го класса все предметы будут преподаваться для школьников на украинском, а язык нацменьшинств станет отдельной дисциплиной. А к 2020 году планируется сделать образование полностью украиноязычным.
В Венгрии и Румынии резко отреагировали на подписание этого закона, отметив, что он нарушает права нацменьшинств на Украине. Кроме того, в МИД Венгрии посоветовали Киеву забыть о европейском будущем и пообещали блокировать любые шаги Украины на пути к евроинтеграции.
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