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  • 12.09, 12:36

    МИД РФ: украинский закон об образовании ущемляет права миллионов русскоязычных

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    МИД РФ: украинский закон об образовании ущемляет права миллионов русскоязычных

    МИД РФ: украинский закон об образовании ущемляет права миллионов русскоязычных

    МИД РФ сочло новый украинский закон об образовании ущемлением интересов миллионов жителей страны.

    Целью нового закона об образовании на Украине является попытка насильно установить в стране моноэтнический языковой режим, что ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины, считают в МИД России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном внешнеполитическим ведомством во вторник.

    Из комментария МИД РФ: «Рассматриваем этот шаг как попытку „майданной“ власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере».

    В ведомстве напомнили, что Москва не одинока в такой оценке действий Киева. С критикой закона уже выступили власти Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии, так как закон затрагивает интересы всех нацменьшинств на Украине. Москва считает необходимым объединение усилий для борьбы с нарушением прав человека на Украине.

    смотретьУкраинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Новый закон о тотальной украинизации образования предполагает, что с 2018 года дети будут учиться на языках национальных меньшинств только в начальной школе, а с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке.

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