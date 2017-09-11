Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли «стыдом и позором»

Министр иностранных дел Венгрии намерен вынести новый украинский закон об образовании на форумы ЕС, ООН и ОБСЕ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с принятым Киевом новым законом об образовании. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, глава МИД намерен лично сказать послу, что считает новый закон «стыдом и позором».
Также Сийярто дал указание венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы на международной арене и заявил, что вынесет новый украинский закон на обсуждение на уровне ЕС, ООН и ОБСЕ.
Новый закон о тотальной украинизации образования предполагает, что с 2018 года дети будут учиться на языках национальных меньшинств только в начальной школе, а с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Сийярто ранее назвал этот закон «ударом в спину»: по словам министра, закон нарушает права венгерского меньшинства. На Украине живут около 150 тысяч венгров.
Также Сийярто дал указание венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы на международной арене и заявил, что вынесет новый украинский закон на обсуждение на уровне ЕС, ООН и ОБСЕ.
Новый закон о тотальной украинизации образования предполагает, что с 2018 года дети будут учиться на языках национальных меньшинств только в начальной школе, а с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Сийярто ранее назвал этот закон «ударом в спину»: по словам министра, закон нарушает права венгерского меньшинства. На Украине живут около 150 тысяч венгров.
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