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  • 11.09, 12:22

    Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли «стыдом и позором»

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    • Фото: Reuters © 2017, Laszlo Balogh
    Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли «стыдом и позором»

    Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли «стыдом и позором»

    Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли «стыдом и позором»
  • Фото: Reuters © 2017, Laszlo Balogh

    • Министр иностранных дел Венгрии намерен вынести новый украинский закон об образовании на форумы ЕС, ООН и ОБСЕ.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с принятым Киевом новым законом об образовании. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, глава МИД намерен лично сказать послу, что считает новый закон «стыдом и позором».

    Также Сийярто дал указание венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы на международной арене и заявил, что вынесет новый украинский закон на обсуждение на уровне ЕС, ООН и ОБСЕ.

    смотретьУкраинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Новый закон о тотальной украинизации образования предполагает, что с 2018 года дети будут учиться на языках национальных меньшинств только в начальной школе, а с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Сийярто ранее назвал этот закон «ударом в спину»: по словам министра, закон нарушает права венгерского меньшинства. На Украине живут около 150 тысяч венгров.

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