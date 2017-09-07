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  • 07.09, 21:56

    Венгрия назвала ударом в спину украинский закон об образовании

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    Венгрия назвала ударом в спину украинский закон об образовании

    Венгрия назвала ударом в спину украинский закон об образовании

    Власти Венгрии заявили, что будут бороться за отмену украинского закона образовании, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал новый закон «ударом в спину» и заявил, что он противоречит ценностям ЕС.

    Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей. Они ударили в спину Венгрии новым законом».

    При этом Сийярто подчеркнул, что Будапешт был самым ярым сторонником предоставления Украине безвизового статуса, передает ТАСС.

    смотретьУкраинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Напомним, ранее на этой неделе Верховная рада приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Предполагается, что с 2018 года классы с преподаванием на языках нацменьшинств останутся только в начальной школе. В средней школе и вузах преподавать будут только на украинском. А с 2020 года обучение на языках нацменьшинств хотят полностью ликвидировать.

    Надо сказать, что на Украине живут более 150 тысяч венгров. Подавляющее большинство из них — жители Закарпатья.

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