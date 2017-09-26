«Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем

Венгрия будет блокировать любые шаги на пути Украины к европейской интеграции. Об этом говорится в заявлении венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.
Петер Сийярто: «До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской Украине, но он может забыть об этом практически с этого момента, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС».
Как сообщает ТАСС, заявление МИД Венгрии стало ответом на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, ограничивающего изучение языка нацменьшинств, передает ТАСС.
Закон об образовании был принят Верховной радой 5 сентября, а на днях его подписал Пётр Порошенко. Один из пунктов закона предполагает, что с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Закон резко раскритиковали в Венгрии и Болгарии, а президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отмене запланированного визита на Украину. В российском МИД закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей страны.
Как сообщает ТАСС, заявление МИД Венгрии стало ответом на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, ограничивающего изучение языка нацменьшинств, передает ТАСС.
Закон об образовании был принят Верховной радой 5 сентября, а на днях его подписал Пётр Порошенко. Один из пунктов закона предполагает, что с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Закон резко раскритиковали в Венгрии и Болгарии, а президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отмене запланированного визита на Украину. В российском МИД закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей страны.
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