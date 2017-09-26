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    «Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем

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    «Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем

    «Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем

    «Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем
  • Фото: Associated Press © 2017, Matthias Schrader

    • Венгрия будет блокировать любые шаги на пути Украины к европейской интеграции. Об этом говорится в заявлении венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

    Петер Сийярто: «До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской Украине, но он может забыть об этом практически с этого момента, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС».

    Как сообщает ТАСС, заявление МИД Венгрии стало ответом на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, ограничивающего изучение языка нацменьшинств, передает ТАСС.

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    Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Закон об образовании был принят Верховной радой 5 сентября, а на днях его подписал Пётр Порошенко. Один из пунктов закона предполагает, что с 2020 года все обучение в школах Украины будет вестись только на украинском языке. Закон резко раскритиковали в Венгрии и Болгарии, а президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отмене запланированного визита на Украину. В российском МИД закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей страны.

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