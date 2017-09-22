Президент Румынии отменил поездку на Украину из-за скандального закона об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис планировал посетить Украину с официальным визитом в октябре.
Эта поездка отменена, как и встреча с председателем украинского парламента, которая должна была состояться в конце сентября. Причина такого решения — нашумевший закон об образовании, принятый киевскими властями.
Клаус Йоханнис, президент Румынии: «Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину. Я также отказался от встречи с председателем парламента (Украины — ред.), которая была назначена на конец сентября. Таким образом я подал чрезвычайно сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента — очень сильный сигнал».
По словам румынского лидера, украинский закон об образовании вредит отношениям между Киевом и Бухарестом, сообщает РИА Новости.
5 сентября Верховная рада поддержала новый закон об образовании. Согласно документу, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет, а зарплата учителей до 2023 года должна быть повышена. Наибольший резонанс вызвала статья, согласно которой преподавание на родных языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе и в отдельных группах. Против такой политики высказались Венгрия, Румыния и Болгария. В России закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей Украины.
Клаус Йоханнис, президент Румынии: «Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину. Я также отказался от встречи с председателем парламента (Украины — ред.), которая была назначена на конец сентября. Таким образом я подал чрезвычайно сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента — очень сильный сигнал».
По словам румынского лидера, украинский закон об образовании вредит отношениям между Киевом и Бухарестом, сообщает РИА Новости.
5 сентября Верховная рада поддержала новый закон об образовании. Согласно документу, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет, а зарплата учителей до 2023 года должна быть повышена. Наибольший резонанс вызвала статья, согласно которой преподавание на родных языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе и в отдельных группах. Против такой политики высказались Венгрия, Румыния и Болгария. В России закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей Украины.
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