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    Порошенко подписал скандальный закон об образовании на Украине

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    Порошенко подписал скандальный закон об образовании на Украине

    Порошенко подписал скандальный закон об образовании на Украине

    Президент Украины подписал новый украинский закон об образовании.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал в понедельник новый закон об образовании. Об этом сообщила пресс-служба президента. Ожидается, что закон должен обеспечить «реальные шаги в сторону включения Украины в европейское образовательное пространство». Президент назвал утверждение закона одной из самых важных реформ.

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    Закон об образовании был принят Верховной радой 5 сентября. Согласно ему, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет, а зарплата учителей до 2023 года должна быть повышена. Однако наибольший резонанс вызвала статья, согласно которой преподавание на родных языках национальных меньшинств будет теперь вестись только в начальной школе. Против такого решения высказались Венгрия и Болгария. В российском МИДе закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отмене запланированного визита на Украину.

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