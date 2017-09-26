Тюрина: туроператоры не смогут вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» без помощи Росавиации

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что чартерами
«ВИМ-Авиа» должны были вернуться с отдыха от 50 до 80 тысяч российских туристов.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии «Без помощи Росавиации туроператорам невозможно с этим справиться, потому что нет бортов, и потому что у туроператоров нет финансовой возможности еще раз оплачивать рейсы. Они потеряли, как минимум, несколько миллионов долларов с уходом „ВИМ-Авиа“».
По словам Тюриной, отказ компании «ВИМ-Авиа» завозить туристов на курорты означает, что туроператорам придется массово аннулировать туры и возвращать клиентам деньги.
Тюрина также подчеркнула, что по информации Российского союза туриндустрии вернуться с отдыха рейсами компании «ВИМ-Авиа» должны были от 50 до 80 тысяч туристов из Греции, Турции, Крыма и Сочи. В РСТ пока не могут предположить, сколько времени теперь вывоз российских туристов.
Ирина Тюрина: «Больше всего туристов компания возила в Турцию, Грецию и на Кипр. Среди российских направлений это также самые массовые — Сочи и Крым. Именно поэтому у туроператоров возникают такие серьезные проблемы в связи с уходом перевозчика с чартерного рынка».
Ранее стало известно, что компания «ВИМ-Авиа» полностью прекратит выполнение чартерных рейсов. В Росавиации также заявили, что прорабатываются меры, направленные на продолжение перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», и что на социально значимых маршрутах перевозчика заменят другие авиакомпании. А владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» сообщили о тяжелой финансовой ситуации и о том, что ведутся переговоры о введении внешнего управления компанией и оказании ей финансовой поддержки.
В понедельник появилась информация, что в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи проверяют информацию о том, что билеты продолжали продавать, даже когда уже было известно, что рейсы не будут выполнены из-за отсутствия денег на топливо. Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании по запросу Генпрокуратуры.
Напомним, в выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово из-за долгов по оплате топлива в размере 500 млн рублей.
По словам Тюриной, отказ компании «ВИМ-Авиа» завозить туристов на курорты означает, что туроператорам придется массово аннулировать туры и возвращать клиентам деньги.
Тюрина также подчеркнула, что по информации Российского союза туриндустрии вернуться с отдыха рейсами компании «ВИМ-Авиа» должны были от 50 до 80 тысяч туристов из Греции, Турции, Крыма и Сочи. В РСТ пока не могут предположить, сколько времени теперь вывоз российских туристов.
Ирина Тюрина: «Больше всего туристов компания возила в Турцию, Грецию и на Кипр. Среди российских направлений это также самые массовые — Сочи и Крым. Именно поэтому у туроператоров возникают такие серьезные проблемы в связи с уходом перевозчика с чартерного рынка».
Ранее стало известно, что компания «ВИМ-Авиа» полностью прекратит выполнение чартерных рейсов. В Росавиации также заявили, что прорабатываются меры, направленные на продолжение перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», и что на социально значимых маршрутах перевозчика заменят другие авиакомпании. А владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» сообщили о тяжелой финансовой ситуации и о том, что ведутся переговоры о введении внешнего управления компанией и оказании ей финансовой поддержки.
В понедельник появилась информация, что в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи проверяют информацию о том, что билеты продолжали продавать, даже когда уже было известно, что рейсы не будут выполнены из-за отсутствия денег на топливо. Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании по запросу Генпрокуратуры.
Напомним, в выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово из-за долгов по оплате топлива в размере 500 млн рублей.
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