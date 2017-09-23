Для опознания убитой под Волгоградом 5-летней девочки могут провести тест ДНК

Неделю страна с тревогой следила за развитием трагической и загадочной истории исчезновения
5-летней Сони из города Калач-на-Дону Волгоградской области. За 7 дней поисков не появилось практически никаких улик и серьезных зацепок, кроме слов случайных свидетелей, которые вроде бы видели на детской площадке подозрительного мужчину в капюшоне. Зато выяснилось, что это уже не первый случай, когда в городе исчезают дети.
Военные, полиция и волонтеры за эту неделю Калач-на-Дону взрыхлили, каждый сантиметр кончиками пальцев прощупали. На поиски Сони добровольцы ехали со всей области, приговаривая: он должен возвращаться на место преступления. Кто — он? Больной, сумасшедший? Десятки версий. Виктор Четвертнов не спал трое суток кряду. Шли четвертые, пятые сутки поисков его дочери. Ночью волонтеры лезли в гаражи, заглядывали за ворота.
Наталья Дергачева, руководитель группы волонтеров: «Маньяк — это человек, у которого в момент обострения существует только туннельное зрение, он ничего, кроме своей жертвы, не видит».
В конце недели оставалась надежда, что псих отдаст ребенка. Снова и снова сотни людей прокручивали в голове факты, свидетельские показания, искали хоть какую-то зацепку. По словам 10-летней местной жительницы, поговаривали, что к Соне подошел мужчина, они разговаривали, девочка смеялась, после чего неизвестный просто взял ее за руку и повел.
Сыщики попытались визуализировать одну из версий. Девочка каталась на этой тарзанке, потом пошла по дорожке, свернула и проследовала вдоль гаражей. Как выяснили следователи, что Соня не дошла до своего дома всего несколько метров. Страшно представить, что испытывают родственники 5-летней девочки.
Татьяна Николаева, бабушка Сони: «Я днями и ночами плачу. Не дай бог такого никому. Внук Саша забежал, она следом забежала, а потом отпросилась еще погулять. Саша следом пошел за ней, а ее уже нет».
Поползли по маленькому городку дурные слухи, что это не первый случай. Местные жительницы вспомнили про 13-летнего мальчика, который в конце августа пас коров и бесследно исчез. Деревенский пастушок Саша в тот съел тарелку супа, сел на лошадь и, как обычно, уехал в поле. К вечеру он должен был пригнать животных. Коровы вернулись без него.
Ольга Слав, мама Саши: «Я уже к семерым гадалкам ездила, мне сказали, что он живой, работает, но не хочет домой идти».
Бабушка Саши плачет каждый день. Добрый мальчишка, работящий. Она не верит, что Саша просто так сбежал. Он бы подал ей весточку.
Галина Баранова, бабушка Саши: «В шлепках был, в драных штанах, без денег и документов».
Ольга Слав, мама Саши: «Когда девочка пропала, по хутору и городам начали говорить, что на дачах какой-то маньяк ходит».
Женщины, ожидающие своих детей из той самой музыкальной школы, возле которой пропала Соня, вспоминают не то легенды, не то быль из прошлого. Все больше на стенде фотографий пропавших детей, и все они исчезли в августе и сентябре этого года. На 6-й день поисков вдруг застрелился бывший сотрудник полиции из города Калач-на-Дону. Стечение обстоятельств? Мистика?
На 7-й день поисков Соню нашли мертвой. Нашли и убийцу, который довел свое черное дело до конца. Как выяснил корреспондент Вячеслав Немышев, им оказался спившийся сосед семьи Четвертновых. Как заявили в региональном управлении МВД, уже назначены все необходимые экспертизы, но если потребуется, для опознания убитой проведут тест ДНК.
Какую тайну скрывают кривые улицы, покосившиеся стены домов и черные дыры подъездов этого самого обычного на вид города? Самое страшное, что никакой. Просто в маленьком городке, где все друг друга знают, все у всех на виду. Здесь страшные цифры статистики превращаются в шокирующие и поражающие всех истории вроде историй Сони и Саши. В больших городах цифры так и остаются цифрами.
Наталья Дергачева, руководитель группы волонтеров: «Маньяк — это человек, у которого в момент обострения существует только туннельное зрение, он ничего, кроме своей жертвы, не видит».
В конце недели оставалась надежда, что псих отдаст ребенка. Снова и снова сотни людей прокручивали в голове факты, свидетельские показания, искали хоть какую-то зацепку. По словам 10-летней местной жительницы, поговаривали, что к Соне подошел мужчина, они разговаривали, девочка смеялась, после чего неизвестный просто взял ее за руку и повел.
Сыщики попытались визуализировать одну из версий. Девочка каталась на этой тарзанке, потом пошла по дорожке, свернула и проследовала вдоль гаражей. Как выяснили следователи, что Соня не дошла до своего дома всего несколько метров. Страшно представить, что испытывают родственники 5-летней девочки.
Татьяна Николаева, бабушка Сони: «Я днями и ночами плачу. Не дай бог такого никому. Внук Саша забежал, она следом забежала, а потом отпросилась еще погулять. Саша следом пошел за ней, а ее уже нет».
Поползли по маленькому городку дурные слухи, что это не первый случай. Местные жительницы вспомнили про 13-летнего мальчика, который в конце августа пас коров и бесследно исчез. Деревенский пастушок Саша в тот съел тарелку супа, сел на лошадь и, как обычно, уехал в поле. К вечеру он должен был пригнать животных. Коровы вернулись без него.
Ольга Слав, мама Саши: «Я уже к семерым гадалкам ездила, мне сказали, что он живой, работает, но не хочет домой идти».
Бабушка Саши плачет каждый день. Добрый мальчишка, работящий. Она не верит, что Саша просто так сбежал. Он бы подал ей весточку.
Галина Баранова, бабушка Саши: «В шлепках был, в драных штанах, без денег и документов».
Ольга Слав, мама Саши: «Когда девочка пропала, по хутору и городам начали говорить, что на дачах какой-то маньяк ходит».
Женщины, ожидающие своих детей из той самой музыкальной школы, возле которой пропала Соня, вспоминают не то легенды, не то быль из прошлого. Все больше на стенде фотографий пропавших детей, и все они исчезли в августе и сентябре этого года. На 6-й день поисков вдруг застрелился бывший сотрудник полиции из города Калач-на-Дону. Стечение обстоятельств? Мистика?
На 7-й день поисков Соню нашли мертвой. Нашли и убийцу, который довел свое черное дело до конца. Как выяснил корреспондент Вячеслав Немышев, им оказался спившийся сосед семьи Четвертновых. Как заявили в региональном управлении МВД, уже назначены все необходимые экспертизы, но если потребуется, для опознания убитой проведут тест ДНК.
Какую тайну скрывают кривые улицы, покосившиеся стены домов и черные дыры подъездов этого самого обычного на вид города? Самое страшное, что никакой. Просто в маленьком городке, где все друг друга знают, все у всех на виду. Здесь страшные цифры статистики превращаются в шокирующие и поражающие всех истории вроде историй Сони и Саши. В больших городах цифры так и остаются цифрами.
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