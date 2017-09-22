Житель Волгоградской области рассказал, как убил 5-летнюю девочку

Житель
Калача-на-Дону Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве пятилетней девочки, дал признательные показания.
Как сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталия Куницкая, злоумышленник рассказал, что задушил ребенка.
По словам Куницкой, в деле может появиться новый фигурант — на причастность к преступлению проверяют 45-летнего родственника подозреваемого.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве задержан 55-летний мужчина. Он является владельцем хозяйственной постройки, где нашли тело ребенка. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение.
Как сообщалось, девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ее поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.
По словам Куницкой, в деле может появиться новый фигурант — на причастность к преступлению проверяют 45-летнего родственника подозреваемого.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве задержан 55-летний мужчина. Он является владельцем хозяйственной постройки, где нашли тело ребенка. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение.
Как сообщалось, девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ее поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.
Комментарии