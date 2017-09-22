Пёс
ТВ-Эфир
Пёс

    Житель Волгоградской области рассказал, как убил 5-летнюю девочку

    1 комментарий
    Житель Волгоградской области рассказал, как убил <nobr>5-летнюю</nobr> девочку

    Житель Волгоградской области рассказал, как убил 5-летнюю девочку

    Житель Волгоградской области рассказал, как убил <nobr>5-летнюю</nobr> девочку
  • Фото: v102.ru

    • Житель Калача-на-Дону Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве пятилетней девочки, дал признательные показания.

    Как сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталия Куницкая, злоумышленник рассказал, что задушил ребенка.

    По словам Куницкой, в деле может появиться новый фигурант — на причастность к преступлению проверяют 45-летнего родственника подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве задержан 55-летний мужчина. Он является владельцем хозяйственной постройки, где нашли тело ребенка. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение.

    Как сообщалось, девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ее поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru