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  • 16.09, 13:35

    Девочка пропала с детской площадки под Волгоградом

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    • Фото: 34.мвд.рф
    Девочка пропала с детской площадки под Волгоградом

    Девочка пропала с детской площадки под Волгоградом

    Девочка пропала с детской площадки под Волгоградом
  • Фото: 34.мвд.рф

    • В городе Калач-на-Дону Волгоградской области возбуждено уголовное дело после пропажи пятилетней девочки.

    Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».

    Из сообщения пресс-службы: «Вечером в пятницу родители пятилетней девочки обратились в полицию и сообщили, что их дочь ушла гулять на детскую площадку, расположенную буквально в 50 метрах от дома, и спустя короткое время пропала».

    К делу подключились следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и оперативники. Начата масштабная операция по установлению местонахождения ребенка.

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