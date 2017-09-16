Девочка пропала с детской площадки под Волгоградом

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области возбуждено уголовное дело после пропажи пятилетней девочки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».



Из сообщения пресс-службы: «Вечером в пятницу родители пятилетней девочки обратились в полицию и сообщили, что их дочь ушла гулять на детскую площадку, расположенную буквально в 50 метрах от дома, и спустя короткое время пропала».



К делу подключились следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и оперативники. Начата масштабная операция по установлению местонахождения ребенка.