«Пересмотри свой регистратор»: волонтеры просят водителей Волгограда помочь найти ребенка

В соцсетях среди жителей Волгоградской области запустили акцию: поисковики просят автомобилистов внимательно просмотреть записи видеорегистраторов и попытаться найти следы
5-летней девочки, которая исчезла три дня назад с детской площадки.
Волонтеры, которые разыскивают пропавшую в городе Калач-на-Дону 5-летнюю Софью Четвертнову, допускают, что ребенок мог попасть на видеорегистраторы проезжавших мимо детской площадки машин.
Девочка пропала 15 сентября около 18:30 вечера по местному времени.
Каких-либо зацепок у оперативников пока не много: две поисковые собаки привели полицейских к одному и тому же месту — недалеко от дома Софьи. А накануне в одной из заброшенных зданий города волонтеры нашли следы ребенка и взрослого, который, возможно, курил сигарету и нервничал.
За какую-либо информацию о ребенке объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. В поисках задействованы уже более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о судьбе или местонахождении девочки, обращаться по телефонам по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области
30–44-44 (8442) или в отделения города Калач-на-Дону: дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району (84472) 3–37-69; следственный отдел по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области 8–905-339–19-87. Конфиденциальность гарантируется.
Девочка пропала 15 сентября около 18:30 вечера по местному времени.
Каких-либо зацепок у оперативников пока не много: две поисковые собаки привели полицейских к одному и тому же месту — недалеко от дома Софьи. А накануне в одной из заброшенных зданий города волонтеры нашли следы ребенка и взрослого, который, возможно, курил сигарету и нервничал.
За какую-либо информацию о ребенке объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. В поисках задействованы уже более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о судьбе или местонахождении девочки, обращаться по телефонам по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области
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