Под Волгоградом нашли возможные следы 5-летней девочки и ее похитителя

В Волгоградской области развернута масштабная поисковая операция после пропажи
5-летней девочки с детской площадки.
Полицейские обнаружили следы маленького ребенка и взрослого при осмотре одного из заброшенных зданий в городе Калач-на Дону Волгоградской области. Об этом изданию «Блокнот» рассказал один из волонтеров, участвующий в поисках.
По версии оперативников, взрослый и ребенок зашли в заброшенное здание, поднялись по лестнице на второй этаж, там взрослый выкурил сигарету. Возможно, неизвестный сильно волновался, поскольку не просто курил сигарету, а в волнении жевал мундштук. Потом следы снова ведут на улицу.
К поискам 5-летнего ребенка сейчас привлечены следователи по расследованию особо важных дел, криминалисты, полицейские, национальная гвардия, казаки, местные жители, а также многочисленные волонтеры, которые продолжают приезжать на место поисков из Волгограда, Астрахани и Москвы.
Напомним, что 5-летняя девочка пропала, когда играла на улице под присмотром своего брата. Родители сообщали, что детская площадка расположены всего в 50 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.
По версии оперативников, взрослый и ребенок зашли в заброшенное здание, поднялись по лестнице на второй этаж, там взрослый выкурил сигарету. Возможно, неизвестный сильно волновался, поскольку не просто курил сигарету, а в волнении жевал мундштук. Потом следы снова ведут на улицу.
К поискам 5-летнего ребенка сейчас привлечены следователи по расследованию особо важных дел, криминалисты, полицейские, национальная гвардия, казаки, местные жители, а также многочисленные волонтеры, которые продолжают приезжать на место поисков из Волгограда, Астрахани и Москвы.
Напомним, что 5-летняя девочка пропала, когда играла на улице под присмотром своего брата. Родители сообщали, что детская площадка расположены всего в 50 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.
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