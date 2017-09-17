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  • 17.09, 12:16

    Под Волгоградом нашли возможные следы 5-летней девочки и ее похитителя

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    • Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
    Под Волгоградом нашли возможные следы <nobr>5-летней</nobr> девочки и ее похитителя

    Под Волгоградом нашли возможные следы 5-летней девочки и ее похитителя

    Под Волгоградом нашли возможные следы <nobr>5-летней</nobr> девочки и ее похитителя
  • Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

    • В Волгоградской области развернута масштабная поисковая операция после пропажи 5-летней девочки с детской площадки.

    Полицейские обнаружили следы маленького ребенка и взрослого при осмотре одного из заброшенных зданий в городе Калач-на Дону Волгоградской области. Об этом изданию «Блокнот» рассказал один из волонтеров, участвующий в поисках.

    По версии оперативников, взрослый и ребенок зашли в заброшенное здание, поднялись по лестнице на второй этаж, там взрослый выкурил сигарету. Возможно, неизвестный сильно волновался, поскольку не просто курил сигарету, а в волнении жевал мундштук. Потом следы снова ведут на улицу.

    К поискам 5-летнего ребенка сейчас привлечены следователи по расследованию особо важных дел, криминалисты, полицейские, национальная гвардия, казаки, местные жители, а также многочисленные волонтеры, которые продолжают приезжать на место поисков из Волгограда, Астрахани и Москвы.

    Напомним, что 5-летняя девочка пропала, когда играла на улице под присмотром своего брата. Родители сообщали, что детская площадка расположены всего в 50 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.

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