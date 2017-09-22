Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Задержан убийца девочки, пропавшей с детской площадки под Волгоградом

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    Задержан убийца девочки, пропавшей с детской площадки под Волгоградом

    Задержан убийца девочки, пропавшей с детской площадки под Волгоградом

    Житель Калача-на-Дону (Волгоградская область) задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки, пропавшей неделю назад с детской площадки.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, 55-летний мужчина является владельцем хозяйственной постройки, где нашли тело ребенка. Отмечается, что постройка расположена рядом с гаражным боксом. По предварительным данным, именно в этом месте и произошло убийство.

    Из сообщения пресс-службы: «Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года злоумышленник заманил ребенка. Поскольку потерпевшая знала подозреваемого, она без всяких опасений пошла за взрослым мужчиной».

    Причина смерти девочки будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Детали и обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

    Как сообщалось, девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело. За информацию о ребенке было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. В поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.

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