«Свечка» в Ростове-на-Дону вспыхнула за минуту: видео очевидцев

Сегодня средь бела дня в
Ростове-на-Дону вспыхнул недавно построенный 10-этажный отель. Такие дома в народе называют «свечками». Здание буквально оплавилось. Людям, чтобы выбраться на улицу, пришлось прорываться сквозь пламя. Двое сотрудников гостиницы погибли.
Очевидцам удалость снять на мобильный телефон самое начало пожара. На кадрах видно, как стремительно разгорается обшивка здания, ее обломки падают на припаркованные машины, черный дым, люди в панике выбегают из отеля, уже через минуту огонь добирается почти до крыши 10-этажного здания.
Подростки били стекла машин и откатывали их подальше от огня. Однако семь автомобилей возле отеля сгорели полностью. От самого же здания остался лишь черный «скелет».
Первая информация о пожаре в гостинице «Торн-Хауз» в центре Ростова-на-Дону поступила МЧС примерно в 14:00, туда были направлены пожарные расчеты, более 20 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, была угроза соседним домам, а сама гостиница горела, как свечка.
Общая площадь возгорания составила 800 метров. Из отеля эвакуировали 250 человек. Также выводили людей из соседних домов и детского сада — пожар произошел во время тихого часа, детей выносили на руках.
Пожарные локализовали возгорание лишь через час, тогда же выяснилось, что в здании погибли двое сотрудников отеля — женщина и мужчина-администратор. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 18:58, передает «Интерфакс».
Предполагают, что пожар начался из-за возгорания утеплителя на фасаде гостиницы. На месте в ближайшее время начнут работать криминалисты.
Подробности — в видеоматериале.
Подростки били стекла машин и откатывали их подальше от огня. Однако семь автомобилей возле отеля сгорели полностью. От самого же здания остался лишь черный «скелет».
Первая информация о пожаре в гостинице «Торн-Хауз» в центре Ростова-на-Дону поступила МЧС примерно в 14:00, туда были направлены пожарные расчеты, более 20 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, была угроза соседним домам, а сама гостиница горела, как свечка.
Общая площадь возгорания составила 800 метров. Из отеля эвакуировали 250 человек. Также выводили людей из соседних домов и детского сада — пожар произошел во время тихого часа, детей выносили на руках.
Пожарные локализовали возгорание лишь через час, тогда же выяснилось, что в здании погибли двое сотрудников отеля — женщина и мужчина-администратор. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 18:58, передает «Интерфакс».
Предполагают, что пожар начался из-за возгорания утеплителя на фасаде гостиницы. На месте в ближайшее время начнут работать криминалисты.
Подробности — в видеоматериале.
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