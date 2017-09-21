В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за мощного пожара в гостинице

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Ростове-на-Дону огонь с пылающей гостиницы перекинулся на автомобили. По данным МЧС, пламенем охвачено около семи машин.
В Ленинском районе города, где горят гостиница и припаркованные рядом автомобили, введен режим ЧС.
ГУ МЧС России по Ростовской области: «Семь автомобилей горят в районе пожара в Ленинском районе, в районе введен режим ЧС».
На месте работают 76 человек и 22 единицы техники, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека. Один из них — мужчина, который работал в гостинице администратором.
ГУ МЧС России по Ростовской области: «Семь автомобилей горят в районе пожара в Ленинском районе, в районе введен режим ЧС».
На месте работают 76 человек и 22 единицы техники, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека. Один из них — мужчина, который работал в гостинице администратором.
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