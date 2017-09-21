Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за мощного пожара в гостинице. автомобили, отели и гостиницы, пожары, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за мощного пожара в гостинице

    В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за мощного пожара в гостинице

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    • Фото: РИА Новости, Роман Неведров
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> мощного пожара в гостинице

    В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за мощного пожара в гостинице

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> мощного пожара в гостинице
    • Фото: РИА Новости, Роман Неведров

      • В Ростове-на-Дону огонь с пылающей гостиницы перекинулся на автомобили. По данным МЧС, пламенем охвачено около семи машин.

      В Ленинском районе города, где горят гостиница и припаркованные рядом автомобили, введен режим ЧС.

      ГУ МЧС России по Ростовской области: «Семь автомобилей горят в районе пожара в Ленинском районе, в районе введен режим ЧС».

      На месте работают 76 человек и 22 единицы техники, передает «Интерфакс».

      смотретьВ результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек
      В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек
      Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека. Один из них — мужчина, который работал в гостинице администратором.

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