Пожарные ликвидировали открытый огонь в горящей гостинице в Ростове-на-Дону

В результате пожара в здании гостиницы на улице Семашко частично обрушилась кровля.
Пожарным удалось полностью ликвидировать открытый огонь в горящей гостинице в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.
МЧС: «Ликвидация открытого горения объявлена в 16:56 (по Москве)».
В здании, где произошел крупный пожар, произошло частичное обрушение кровли. По данным спасателей, есть угроза и ее дальнейшего обрушения.
По последним данным, жертвами возгорания в гостинице стали два человека. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место довольно быстро. Но тушение осложняли припаркованные возле здания автомобили. Одна из свидетельниц ЧП утверждает, что пожар начался внутри здания, предположительно, на верхних этажах. По ее словам, фасад гостиницы обшит пластиком, поэтому пламя быстро распространилось.
Пожару был присвоен третий уровень сложности. Ранее из-за угрозы распространения огня на соседние здания из них эвакуировали людей. В общей сложности на улицу вывели около 100 человек. В городе был введен режим ЧС.
МЧС: «Ликвидация открытого горения объявлена в 16:56 (по Москве)».
В здании, где произошел крупный пожар, произошло частичное обрушение кровли. По данным спасателей, есть угроза и ее дальнейшего обрушения.
По последним данным, жертвами возгорания в гостинице стали два человека. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место довольно быстро. Но тушение осложняли припаркованные возле здания автомобили. Одна из свидетельниц ЧП утверждает, что пожар начался внутри здания, предположительно, на верхних этажах. По ее словам, фасад гостиницы обшит пластиком, поэтому пламя быстро распространилось.
Пожару был присвоен третий уровень сложности. Ранее из-за угрозы распространения огня на соседние здания из них эвакуировали людей. В общей сложности на улицу вывели около 100 человек. В городе был введен режим ЧС.
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